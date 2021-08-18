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Банк «Открытие» повышает ставки по рублевым вкладам

Банк «Открытие» продолжает последовательно увеличивать доходность рублевых вкладов для розничных клиентов. С 17 августа ставки по всей линейке депозитов повышаются на 0,4−0,8% процентных пункта.

Деньги.
Деньги.
Олег Богданов

Максимальная ставка, которой теперь могут воспользоваться клиенты банка, 6,5% годовых по вкладу «Надежный» (при выплате процентов в конце срока).

Для клиентов, которые предпочитают свободно распоряжаться своими средствами, «Открытие» предлагает расходно-пополняемый депозит «Свободное управление», максимальная ставка по которому достигла 5,5% годовых.

Для вкладов «Надежный», «Активное пополнение» и «Свободное управление» также применима дополнительная надбавка к процентной ставке в размере 0,2 процентных пункта для премиальных клиентов.

При оформлении любого вклада клиенту бесплатно предоставляется карта платежных систем Visa, Mastercard или МИР. Минимальная сумма для открытия вклада — 50 000 рублей. При достижении суммарного остатка на всех счетах в группе «Открытие» (карточных, накопительных, инвестиционных и депозитов) более 500 000 рублей клиенту автоматически подключается статус «Плюс» с дополнительными привилегиями.

Все вклады можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка.

Более подробно ознакомиться с условиями по вкладам и накопительным счетам можно в разделе «Тарифы и документы» на сайте банка.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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