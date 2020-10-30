Банк «Открытие» повышает ставки по вкладам в рублях

Банк « Открытие » объявил о росте ставок по депозитам. С 29 октября ставка составит 4,6% по срочным вкладам при размещении суммы от 750 тыс. рублей с выплатой дохода в конце срока вклада.

Для клиентов со статусом «Премиум» данные условия будут действовать при размещении любой суммы на депозите.

По пополняемому вкладу «Активное пополнение» максимальная ставка также увеличена до 4.3%. Кроме того, клиенты, размещающие средства в инвестиционные инструменты в банке «Открытие», могут рассчитывать на повышенную ставку по вкладу «Открытый» — до 6,4% годовых.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.