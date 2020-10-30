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Банк «Открытие» повышает ставки по вкладам в рублях

Банк «Открытие» объявил о росте ставок по депозитам. С 29 октября ставка составит 4,6% по срочным вкладам при размещении суммы от 750 тыс. рублей с выплатой дохода в конце срока вклада.

Деньги.
Деньги.
Олег Богданов

Для клиентов со статусом «Премиум» данные условия будут действовать при размещении любой суммы на депозите.

По пополняемому вкладу «Активное пополнение» максимальная ставка также увеличена до 4.3%. Кроме того, клиенты, размещающие средства в инвестиционные инструменты в банке «Открытие», могут рассчитывать на повышенную ставку по вкладу «Открытый» — до 6,4% годовых.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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