Банк «Открытие» повысил ставки по вкладам.

Вклад «Активное пополнение». Валюта вклада — рубли РФ, доллары США. Срок вклада: 91, 181, 367, 730 дней. Ставки согласно сроку вклада — по ссылке: www.open.ru. Минимальная сумма для открытия вклада: 50 000 рублей, 1 000 долларов США. Пополнение вклада- предусмотрено в течение всего срока вклада. Минимальная сумма дополнительного взноса во вклад в подразделении Банка — 3 000 рублей РФ, 100 долларов США; через Интернет-банк и Мобильный банк «Открытие online» — без ограничений по сумме. Максимальная сумма вклада в течение срока действия договора не может превышать 10-ти кратный размер первоначальной суммы вклада, размещенной на счете вклада в дату его открытия и указанной в договоре вклада. Частичное снятие средств — не предусмотрено. Условия досрочного возврата вклада — при досрочном снятии суммы вклада или ее части договор вклада считается расторгнутым, а проценты по вкладу выплачиваются из расчета фактического количества дней нахождения денежных средств на счете вклада, исходя из ставки по вкладу «До востребования», действующей на дату расторжения договора.

Вклад «Свободное управление». Валюта вклада — рубли РФ, доллары США. Срок вклада: 91, 181, 367, 730 дней. Ставки согласно сроку вклада — по ссылке: www.open.ru. Минимальная сумма для открытия вклада: 50 000 рублей, 1 000 долларов США. Пополнение вклада — предусмотрено в течение всего срока вклада. Минимальная сумма дополнительного взноса во вклад: в подразделении Банка — 3 000 рублей РФ, 100 долларов США; через Интернет-банк и Мобильный банк «Открытие online» — без ограничений по сумме. Максимальная сумма вклада в течение срока действия договора не может превышать 10-ти кратный размер неснижаемого остатка по вкладу, установленного при открытии вклада. Частичное снятие средств — до суммы неснижаемого остатка по вкладу. Неснижаемый остаток по вкладу — минимальная сумма денежных средств, которая должна находиться на счете вклада в течение всего срока размещения вклада. Размер неснижаемого остатка по вкладу устанавливается Клиентом при заключении договора вклада (но не менее, чем в размере Минимальной суммы вклада) и не подлежит изменению. При досрочном снятии суммы вклада или ее части, если остаток на счете вклада становится меньше предусмотренного договором Неснижаемого остатка по вкладу, договор вклада считается расторгнутым, а проценты по вкладу выплачиваются из расчета фактического количества дней нахождения денежных средств на счете вклада, исходя из ставки по вкладу «До востребования», действующей на дату расторжения договора.