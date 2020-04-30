Банк «Открытие» предлагает ипотеку под 4,7% для семей с детьми

Банк «Открытие» начинает прием заявок по программе «Семейная ипотека», которая позволяет семьям с детьми приобрести жилье по ставке 4,7%. Разницу между ставкой 4,7% и ставкой банка субсидирует государство. Получить кредит на льготных условиях могут семьи, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй или последующий ребенок.

В рамках программы можно приобрести квартиру в новостройке непосредственно у застройщика (за исключением сельских поселений Дальневосточного федерального округа, где программа предусматривает также покупку жилья на вторичном рынке). Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей могут взять кредит на сумму до 12 млн руб. В других регионах страны максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей. Срок кредитования — до 30 лет, размер первоначального взноса — от 20% с учетом материнского капитала.

Михаил Чамров,

директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие»:

Мы рады принять участие в программе и оказать поддержку тем заемщикам, которые в ней особенно остро нуждаются в сегодняшних непростых условиях. Программа позволит осуществить свою мечту о комфортном и просторном жилье многим российским семьям.

Полные условия кредитования. Семейная ипотека — ипотечная программа поддержки семей с детьми, субсидируемая государством. Цель кредитования: приобретение у застройщика готовой квартиры по договору купли-продажи; приобретение у застройщика квартиры, находящейся на этапе строительства; приобретение квартиры на вторичном рынке жилья, расположенной в сельских поселениях на территории Дальневосточного федерального округа. Ставка 4,7% годовых действует при выполнении следующих условий: сумма кредита от 500 тыс. до 12 млн рублей для приобретения квартиры в Москве и МО, Санкт-Петербурге и ЛО и от 500 тыс. до 6 млн рублей для других регионов РФ. Срок кредитования — от 3 до 30 лет. Первоначальный взнос — от 20% до 80%. Cтрахование жизни и трудоспособности — обязательно.

АО Банк «ФК Открытие»