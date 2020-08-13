Банк «Открытие» предлагает ипотеку с первоначальным взносом 10%

Размер первоначального взноса по программам с господдержкой «Семейная ипотека» и «Дальневосточная ипотека» снижен до 15%. Напомним, что с 5 августа 2020 г. аналогичные условия действуют и для «Госпрограммы 2020». Что касается основных ипотечных продуктов, предусматривающих покупку квартиры как на первичном, так и на вторичном рынках, то для действующих клиентов, получающих заработную плату на карты «Открытия», минимальный размер первоначального взноса составляет всего лишь 10%.

При этом ставки по ипотечным кредитам в банке «Открытие» остаются одними из самых привлекательных на российском рынке. Оформить кредит можно полностью онлайн без риска для здоровья.

Нина Крючкова,

заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие»:

Мы благодарим наших действующих клиентов за доверие и лояльность к нашему банку и рады предложить им ипотечный кредит с минимально возможным на рынке первоначальным взносом в размере 10% от стоимости квартиры. Мы высоко ценим это партнерство, приятное и выгодное для обеих сторон.

Условия ипотеки по Госпрограмме 2020. Ставка 5,99% годовых — действует при выполнении следующих условий: сумма кредита — от 500 тыс. до 12 млн рублей для приобретения квартиры в новостройке в Москве и МО, Санкт-Петербурге, ЛО и от 500 тыс. до 6 млн рублей для других регионов РФ; первоначальный взнос — от 15% до 80%; страхование жизни и трудоспособности. Цель кредитования — приобретение квартиры у застройщиков, осуществляющих строительство в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ в многоквартирном доме, аккредитованном банком «Открытие». Срок кредитования — от 3 до 30 лет. Валюта кредита — рубли РФ. Количество заемщиков по кредитному договору — не более трех. ПАО Банк «ФК Открытие».

Условия Семейной ипотеки. Ипотечная программа поддержки семей с детьми, субсидируемая государством. Цель кредитования: приобретение у застройщика готовой квартиры по договору купли-продажи; приобретение у застройщика квартиры, находящейся на этапе строительства; приобретение квартиры на вторичном рынке жилья, расположенной в сельских поселениях на территории Дальневосточного федерального округа. Ставка 4,7% годовых действует при выполнении следующих условий: сумма кредита от 500 тыс. до 12 млн рублей для приобретения квартиры в Москве и МО, Санкт-Петербурге и ЛО и от 500 тыс. до 6 млн рублей для других регионов РФ. Срок кредитования — от 3 до 30 лет. Первоначальный взнос — от 15% до 80%. Cтрахование жизни и трудоспособности — обязательно.