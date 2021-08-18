Банк «Открытие» предлагает кредит с кешбэком для розничных клиентов

Банк « Открытие » запустил федеральную рекламную кампанию в поддержку продаж кредита наличными. Это кредит со ставкой от 5,5% годовых с дополнительным преимуществом для клиента — возможностью погасить проценты накопленным кешбэком.

Оформляя кредиты «Нужные вещи», «Профессионал» или «Универсальный» заемщики смогут компенсировать до 100% суммы уплаченных по ним процентов бонусными рублями, и таким образом снизить размер ежемесячного платежа.

При оформлении кредита клиенту бесплатно выдается дебетовая карта Opencard, на которую начисляется сумма кредита. Оплачивая товары и услуги, держатель карты получает бонусные рубли, которыми при погашении кредита через мобильный или интернет-банк полностью или частично может компенсировать начисленные проценты. Дебетовая карта с начисленными кредитными средствами может быть доставлена клиенту в любое удобное место.

Ставка по кредиту наличными в банке «Открытие» составляет от 5,5% годовых, максимальная сумма кредита — 5 миллионов рублей, срок — до 5 лет. Помимо этого, клиентам доступно рефинансирование кредитов других банков, которые можно объединить в один на более выгодных условиях.

Оформить кредит или рефинансирование, а также ознакомиться с условиями, можно по ссылке.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.