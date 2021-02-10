Банк «Открытие» предлагает новый вклад «Весенний» с повышенной процентной ставкой

Банк « Открытие » запустил вклад « Весенний » с максимальной ставкой 4,75%. Сумма депозита составляет от 50 000 до 15 млн руб., срок вклада — от одного года до двух лет. Таким образом, вкладчики получают возможность зафиксировать повышенную доходность на длительный срок.

Важным преимуществом вклада «Весенний» также является возможность самостоятельно выбрать способ выплаты процентов: в начале срока (в таком случае ставка составит от 4,34% до 4,53% в зависимости от срока), в конце (с максимальной ставкой) или ежемесячно (по ставке от 4,55% до 4,65%). Открыть вклад можно в период с 7 февраля по 30 апреля 2021 года в любом отделении банка на территории всей страны, либо дистанционно — в мобильном приложение и интернет-банке «Открытия».

Александр Бородкин,

начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие»:

— Наше новое предложение будет интересно всем, кто предпочитает классические депозиты и при этом хочет зафиксировать уровень дохода по вкладу как защиту от дальнейшего снижения ставок. А гибкий подход к выплате процентов (в начале срока, ежемесячно или в конце) позволяет вкладчикам оптимизировать своё налогообложение. Получая процентный доход в разные налоговые периоды, клиент максимизирует эффект льготы для налога на доходы (напомню, что в 2021 году процентные доходы на сумму менее 42500 р. не облагаются налогом). Более того, выплата процентов при размещении вкладов позволяет нашим клиентам моментально переложить полученные проценты в инвестиционные или иные сберегательные инструменты.

* Полные условия вклада «Весенний». Валюта вклада — рубли РФ. Срок вклада: 367 дней, 548 дней, 730 дней. Минимальная сумма для открытия вклада — 50 000 рублей. Максимальная сумма денежных средств, которые вкладчик может разместить во вклад (ы) на условиях продукта «Срочный вклад «Весенний» путем заключения одного или нескольких договоров данного вклада не может превышать 15 млн рублей. Банк вправе отказать вкладчику в заключении договора вклада, если сумма вклада по данному договору превышает разницу между 15 млн рублей и суммой денежных средств, размещенных ранее во вклад (ы) на условиях данного продукта. Пополнение вклада — не предусмотрено. Частичное снятие средств — не предусмотрено. Условия досрочного возврата вклада. При досрочном снятии суммы вклада или ее части договор вклада считается расторгнутым, а проценты по вкладу выплачиваются из расчета фактического количества дней нахождения денежных средств на счете вклада, исходя из ставки по вкладу «До востребования», действующей на дату расторжения договора.

ПАО Банк «ФК Открытие»