Банк «Открытие» предлагает новую модель премиального обслуживания

Банк «Открытие» объявил о запуске нового комплексного предложения для состоятельных клиентов. Его отличительной особенностью являются отсутствие каких-либо комиссий за премиальное обслуживание и улучшенные условия по банковским продуктам и сервисам. При этом статус «Премиум» нельзя купить — его можно получить, выполнив единственное условие по сумме остатков на счетах.

Новая премиум-модель «Открытия» не имеет аналогов на российском рынке: статус больше не зависит от наличия премиальных карт или других продуктов. Доступ к премиальным привилегиям теперь предоставляется бесплатно при поддержании ежедневных минимальных остатков на счетах в компаниях группы «Открытие» от 3 млн руб. (для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области) или 2 млн руб. (для других регионов страны). Все привилегии включаются автоматически сразу после активации статуса персональным менеджером.

Среди основных преимуществ нового продукта — повышенный кэшбэк до 4% за любые покупки и до 11% в выбранных категориях (а это до 15 000 бонусных рублей в месяц, 1 бонус = 1 рубль), льготные карточные тарифы и надбавки от +0,2% до +2,2% к ставкам по вкладам и до +1% по накопительным счетам. Кроме того, премиальным клиентам доступна расширенная линейка инвестиционно-страховых продуктов, которые предлагают компании, входящие в группу «Открытие». Профессиональные консультанты помогут выбрать наиболее подходящую программу для эффективного роста личных сбережений.

Изменения коснулись и небанковских сервисов. Так, страхование ВЗР теперь доступно не только клиенту, но и членам его семьи. Индивидуальные полисы с покрытием до 163 000 евро каждый включают расширенный перечень страховых рисков в поездках по России и за рубежом.

Обновлена программа доступа в бизнес-залы Lounge Key в аэропортах по всему миру: теперь за один визит можно бесплатно провести с собой большее количество гостей. Всего доступно 12 проходов в год. Примечательно, что теперь для пользования услугой клиенту «Открытия» необязательно иметь карту именно премиальной категории.

Статус «Премиум» дает возможность получать консультации профессиональных юристов и пользоваться консьерж-сервисом в одном приложении. Премиальным клиентам банка также доступны все преимущества программ лояльности платежных систем Visa и Mastercard.

«Наше предложение для премиальных клиентов — одно из лучших на рынке, — говорит Вениамин Полянцев, заместитель председателя правления банка „Открытие“. — Мы видим хорошие перспективы для роста бизнеса банка в сегменте Affluent: к 2022 году мы намерены значительно увеличить клиентскую базу и занять 9% всего рынка премиум в стране».

Текущие клиенты «Открытия» смогут получить новый премиальный статус уже с 15 ноября 2019 года либо продолжить пользоваться действующими продуктами до 1 февраля 2020 года. Далее все комиссии за обслуживание и минимальные требования будут отменены, а премиальные сервисы будут доступны только при наличии активного статуса «Премиум».

Условия премиального обслуживания

Статус «Премиум» предоставляется клиенту при обращении к персональному менеджеру при поддержании ежедневных минимальных остатков на счетах в размере 3 млн руб. для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и в размере 2 млн руб. для прочих регионов /эквивалента в иностранной валюте, рассчитанного по курсу Банка России на дату проведения расчета. Под остатками на счетах клиента понимается суммарный портфель денежных средств клиента. Учет активов производится ежедневно исходя из минимальной суммы остатков по следующим продуктам: текущие счета, срочные вклады, накопительные счета, карточные счета, за исключением кредитных средств, а также по договорам инвестиционных и страховых продуктов, заключенным клиентом с компаниями Группы. Под компаниями Группы"Открытие"понимаются: ПАО Банк «ФК Открытие», ООО СК «Росгосстрах Жизнь», АО «Открытие Брокер», ООО «УК «ОТКРЫТИЕ». При снижении суммарного остатка на счетах ниже требуемой суммы для сохранения статуса необходимо восстановить баланс в течение 30 дней. При невыполнении данного условия дней статус «Премиум» отключается, премиальные привилегии (повышенный кэшбэк, надбавка по вкладам и накопительным счетам, право прохода в бизнес-залы Lounge Key, консьерж-сервис, юридическая поддержка, оформление новых страховых сертификатов ВЗР) становятся недоступным.