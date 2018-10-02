Банк «Открытие» предлагает рефинансирование по фиксированной ставке 11,9%

Банк «Открытие» предложил своим клиентам возможность рефинансировать кредиты, выданные другими банками, по единой для всех заемщиков ставке 11,9%. Рефинансировать можно кредиты наличными, автокредиты и ипотеку.

Предложение заинтересует клиентов, которые хотят вывести свой автомобиль или квартиру из-под залога. Кроме того, кредит позволяет, помимо рефинансирования, получить дополнительную сумму на руки.

Размер кредита в рамках программы составляет от 200 тыс. до 3 млн рублей, а для зарплатных клиентов банка — до 5 млн рублей. Чтобы рефинансировать свою задолженность, необходимо предоставить в банк всего два документа: паспорт и документ по рефинансируемым кредитам (достаточно выписки из интернет-банка).

Дополнительным преимуществом данного предложения является гарантированное одобрение при условии выполнения ряда простых условий, в том числе таких, как хорошая кредитная история и отсутствие микрокредитов.

Михаил Чамров,

вице-президент, директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие»:

Мы рады предложить нашим клиентам такой простой, абсолютно прозрачный и в то же время очень выгодный продукт. Помимо единой ставки, мы гарантируем клиенту одобрение по заявке при соответствии его кредитной истории отдельным требованиям. На сегодняшний день это уникальное предложение на российском рынке кредитования физических лиц.

С более подробной информацией по условиям программы рефинансирования можно ознакомиться ниже или на сайте банка «Открытие»: www.open.ru/credits/cash/refinance

Основные параметры и условия акции по рефинансированию кредитов сторонних банков для клиентов физических лиц:

Участники Акции — физические лица. Целевое использование Кредита — рефинансирование кредитов сторонних банков: кредит наличными (аннуитет); автокредит (аннуитет); ипотека (аннуитет) и недоступно рефинансирование следующих кредитов: оформленных в ПАО Банк «ФК Открытие»; полученных на развитие бизнеса; кредитные карты. Сумма кредита: от 200000−5000000 рублей РФ (для зарплатных клиентов); от 200000−3 000 000 рублей РФ (для прочих клиентов). Сумма задолженности по каждому рефинансируемому кредиту неменее 50000 рублей РФ. Процентная ставка: 11,9% годовых. Условия получения кредита в рамках Акции: 1. Продолжительность обслуживанияхотя бы одного кредита (в том числе закрытого) должна составлятьболее12 месяцев; 2. Сумма платежей по кредитам после рефинансирования кредитовне превышает сумму текущих платежей клиента; 3. Отсутствие просроченной задолженности любой длительности за последние 12 месяцев; 4. Отсутствие просроченной задолженности более 30 дней по всем кредитам, в том числе закрытым; 5. Отсутствуют кредиты, оформленные позднее, чем 6 месяцев назад; 6. Отсутствие микрокредитов, в том числе закрытых. Перечень документов смотрите здесь.