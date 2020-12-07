Банк «Открытие» предлагает вклад «Зимний» по ставке 4,75%

Банк « Открытие » в преддверии новогодних праздников запустил новый сезонный вклад «Зимний» с повышенной процентной ставкой. Разместить средства на вкладе можно под 4,75% на срок 6, либо 12 месяцев. Открыть вклад можно в любом отделении банка на территории всей страны или не выходя из дома — в интернет-банке и мобильном приложении «Открытия».

Еще одним преимуществом новогоднего спецпредложения от «Открытия» является низкий входной порог: получить повышенную ставку можно при сумме вклада от 50 000 руб. Максимальный размер вклада — 15 млн руб. Кроме того, «Открытие» предоставляет вкладчикам возможность самостоятельно выбрать способ выплаты процентов: в начале срока (в таком случае ставка составит 4,64%), в конце (с максимальной ставкой) или ежемесячно (по ставке 4,7%).

Александр Бородкин,

начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие»:

— Наше предложение будет интересно тем клиентам, которые в условиях снижающихся ставок хотят зафиксировать выгодные условия по своим сбережениям на будущий год. Учитывая размер минимальной суммы, воспользоваться такой возможностью сможет самый широкий круг клиентов вне зависимости от уровня дохода.

Мария Саенко,

начальник управления развития страховых продуктов банка «Открытие»:

— «Открытие» — один из немногих банков, предоставляющих вкладчикам возможность самим решать, когда получать свои проценты. Например, их можно забрать в момент открытия вклада и потратить на новогодние подарки для близких, либо переложить в другие сберегательные или инвестиционные продукты. Возможность получить проценты в начале срока вклада мы предложили в августе этого года и видим большой интерес к этой услуге со стороны клиентов. Так, с августа по октябрь 2020 года ежемесячное размещение средств во вклады с выбором этой опции выросло почти в 4 раза.

С более подробной информацией о вкладе «Зимний» можно ознакомиться ниже и на сайте: www.open.ru

Валюта вклада — рубли РФ. Срок вклада: 181 дней, 367дней. Минимальная сумма для открытия вклада — 50 000 рублей. Максимальная сумма денежных средств, которые вкладчик может разместить во вклад (ы) на условиях продукта «Срочный вклад «Зимний» путем заключения одного или нескольких договоров данного вклада не может превышать 15 млн рублей. Банк вправе отказать вкладчику в заключении договора вклада, если сумма вклада по данному договору превышает разницу между 15 млн рублей и суммой денежных средств, размещенных ранее во вклад (ы) на условиях данного продукта. Пополнение вклада — не предусмотрено. Частичное снятие средств — не предусмотрено. При досрочном снятии суммы вклада или ее части договор вклада считается расторгнутым, а проценты по вкладу выплачиваются из расчета фактического количества дней нахождения денежных средств на счете вклада, исходя из ставки по вкладу «До востребования», действующей на дату расторжения договора. Дополнительные условия — отсутствуют.

Ставки по вкладу «Зимний»

ПАО Банк «ФК Открытие»