Банк «Открытие» предлагает welcome-бонус владельцам бизнес-карт Mastercard

Тимур Бедрединов,
заместитель начальника управления платежных и небанковских сервисов департамента транзакционного бизнеса банка «Открытие»:
Оплачивать бизнес-картой просто и удобно. Предпринимателю не нужно ездить в банк или снимать деньги через кассу, что особенно актуально для небольших ежедневных расходов: оплаты интернет и мобильной связи, оформления командировок и так далее. Мы рады предложить клиентам welcome-бонус по бизнес-картам Mastercard наряду со скидками и привилегиями, которые предоставляет наш банк.
Подробнее о бизнес-карте Mastercard можно узнать на сайте банка.
Справка
ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.