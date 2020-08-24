Банк «Открытие» предлагает welcome-бонус владельцам бизнес-карт Mastercard

Представители малого и среднего бизнеса, оформившие до 31 августа 2020 года бизнес-карту Mastercard и совершившие по ней покупки на общую сумму не менее 10 000 рублей, получат welcome-бонус — 2 000 рублей на расчетный счет, а при общей сумме покупок от 15 000 рублей — дополнительный кэшбэк по программе лояльности до 15 000 рублей.

Тимур Бедрединов,

заместитель начальника управления платежных и небанковских сервисов департамента транзакционного бизнеса банка «Открытие»:

Оплачивать бизнес-картой просто и удобно. Предпринимателю не нужно ездить в банк или снимать деньги через кассу, что особенно актуально для небольших ежедневных расходов: оплаты интернет и мобильной связи, оформления командировок и так далее. Мы рады предложить клиентам welcome-бонус по бизнес-картам Mastercard наряду со скидками и привилегиями, которые предоставляет наш банк.

Подробнее о бизнес-карте Mastercard можно узнать на сайте банка.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.