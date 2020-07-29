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Банк «Открытие» предложил новый способ клиентской идентификации в дистанционных каналах

Банк «Открытие» предложил пользователям регистрацию в интернет-банке и мобильном приложении по номеру телефона. Теперь воспользоваться дистанционными каналами сможет любой клиент банка, вне зависимости от наличия у него банковской карты или реквизитов счетов.

Смартфон
Смартфон
Фото из свободных источников.

Александр Пятигорский,
директор департамента Digital банка «Открытие»:

Для регистрации в дистанционных каналах, как правило, требуется либо наличие карты, либо реквизиты счета, договора или уникальный идентификационный номер клиента. При этом есть довольно значительное число клиентов, у которых нет карты, но которые хотели бы иметь возможность управлять своими финансами онлайн. Именно для таких пользователей мы и разработали простой и удобный сервис, которые позволяет легко и быстро пройти идентификацию с помощью данных, которые всегда под рукой.

Новый способ идентификации позволит «Открытию» увеличить число пользователей интернет-банка и мобильного приложения, а также нарастить проникновение дистанционного обслуживания в клиентскую базу.

Более подробно ознакомиться с возможностями дистанционного обслуживания в банке «Открытие» можно на сайте: https://mobile.open.ru

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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