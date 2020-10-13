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Банк «Открытие» предложил предпринимателям акцию «Двойная польза»

С 12 октября 2020 года банк «Открытие» предложил новым клиентам банка — владельцам малого и среднего бизнеса, а также индивидуальным предпринимателям акцию «Двойная польза». В течение трех месяцев с даты открытия счета предприниматели смогут бесплатно получить обслуживание в рамках пакетов услуг «Быстрый рост» или «Свой бизнес», а также совершать любое количество межбанковских платежей сверх установленного лимита, включенного в эти пакеты услуг. Кроме того, клиентам банка будут доступны бесплатные безналичные зачисления на расчетные счета на ПУ «Быстрый рост».

Банк «Открытие».
Банк «Открытие».

Чтобы воспользоваться предложением, клиентам надо просто оформить заявку на открытие счета на сайте банка.

Акция продлится до 31 декабря 2020 годавключительно. С подробной информацией и условиями акции можно ознакомиться на сайте банка www.open.ru

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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