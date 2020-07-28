Банк «Открытие» предложил предпринимателям акцию «Удачный рефинанс» от 7%

Банк « Открытие » объявил о начале акции «Удачный рефинанс», которая позволит представителям малого и среднего бизнеса рефинансировать кредиты в сторонних банках с возможностью дополнительного финансирования на развитие бизнеса по ставке от 7% годовых.

Кредитные средства могут быть предоставлены как в форме единоразовой выдачи, так и в виде кредитной линии с лимитом выдачи или лимитом задолженности сроком до 7 лет. Сумма кредита от 20000000 рублей.

Вячеслав Яковлев,

заместитель директора департамента продаж блока «Малый и средний бизнес» банка «Открытие»:

Рефинансирование поможет предпринимателям снизить финансовую нагрузку за счет перекредитования по более низким ставкам. Кроме того, помимо выгодного кредита, предприниматель может открыть в банке расчетный счет, подключить эквайринг и другие услуги и сервисы для обслуживания бизнеса.

Акция продлится до 31 декабря 2020 года включительно. С подробной информацией и условиях акции можно ознакомиться на сайте банка.

ПАО Банк «ФК Открытие»