Банк «Открытие» предложил предпринимателям виртуальную карту платежной системы «Таможенная карта»

Продукт предназначен для компаний и индивидуальных предпринимателей, которые ведут внешнеэкономическую деятельность и осуществляют платежи в пользу таможенных органов.

Для удобства пользователей платежная система «Таможенная карта» и банк «Открытие» реализовали «бесшовный» переход из онлайн приложения банка в личный кабинет платежной системы по технологии single sign on. Она позволяет клиенту всего один раз пройти процедуру аутентификации при входе в личный кабинет банка. Виртуальная таможенная карта выпускается и обсуживается бесплатно. Направить заявку на выпуск карты можно через интернет-банк «Бизнес-Портал», карта активируется в режиме онлайн, после чего ею сразу можно пользоваться.

Среди важных преимуществ сервиса — высокая скорость оформления карты, удобство ее использования.

Сергей Животягин,

директор департамента транзакционного бизнеса банка «Открытие»:

Технологичность и скорость в проведении расчетов высоко ценится нашими клиентами и поэтому является для нас приоритетом развития банковских продуктов. Сотрудничество с платежной системой «Таможенная карта» обеспечивает клиентам банка «Открытие» технологии и персональное сопровождение на всех этапах, включая банковское обслуживание и таможенное декларирование товаров.

Андрей Возмилов,

генеральный директор платежной системы «Таможенная карта»:

Дальнейшее развитие удаленного взаимодействия финансовых компаний и банков с клиентами будет определять не только широкий перечень онлайн сервисов, но и возможность интеграции различных систем ДБО. В июне объем онлайн-платежей наших клиентов превысил 48 млрд рублей. И эта цифра растет. Поэтому нам важно, чтобы функциональная наполняемость личного кабинета напрямую зависела от пожеланий клиентов, а безопасность сервиса удачно сочетала защищенность, удобство и скорость. Мы рассчитываем, что за счет реализованной интеграции с банком «Открытие» осуществлять платежи в пользу таможенных органов станет намного удобнее.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.