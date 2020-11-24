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Банк «Открытие» предложил рефинансирование ипотеки по ставке 7,5%

Новая ставка действует для рефинансирования ипотеки, оформленной в сторонних банках с соотношением кредит/залог не более 70% и программой страхования. Для кредитов с соотношением кредит/залог до 80% применяется ставка 7,8%.* Сумма кредита — от 0,5 млн до 30 млн рублей, срок кредитования — до 30 лет.

Ипотека.
Ипотека.
unsplash.com.

«Открытие» предлагает рефинансирование кредитов с целью покупки жилья на первичном (у аккредитованного банком застройщика) или вторичном рынках недвижимости, а также на погашение ипотеки, обеспеченной залогом квартиры. Рефинансировать кредит можно по истечении 6 месяцев с даты его оформления.

Нина Крючкова,
заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие»:

— Сегодня ставки по ипотеке находятся на своих исторических минимумах — вполне естественно, что люди хотят рефинансировать кредиты, взятые ранее под более высокий процент. Наша ставка по рефинансированию одна из лучших на рынке. Оформить кредит, получить решение и консультацию банка можно онлайн, а документы для заключения сделки наш сотрудник доставит в любое удобное время и место. Рефинансирование в «Открытии» — это не только выгодно, но и удобно.

* Цель кредитования — погашение ипотечного кредита или займа, обеспеченного залогом квартиры или залогом имущественных прав по договору участия в долевом строительстве, залогодержателем по которому является банк или иная организация. Рефинансирование кредита возможно по истечении 6 месяцев с даты его оформления. Ставка при рефинансировании кредита, оформленного в иной организации от 7,5%, в банке «Открытие» от 8,5%. Сумма кредита: от 500 тыс. до 30 млн рублей для Москвы и МО, Санкт-Петербурга и ЛО и от 500 тыс. до 15 млн рублей для других регионов РФ. Валюта кредита — рубли РФ. Срок кредитования — от 3 до 30 лет. Размер кредита от стоимости залога: от 20% до 70% — если вы или хотя бы один из ваших созаемщиков являетесь ИП/владельцем (совладельцем) бизнеса и от 20% до 80% — в иных случаях. Количество заемщиков по кредитному договору — не более трех.

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