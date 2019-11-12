Банк «Открытие» предложил самые низкие ставки по ипотеке за всю историю российского рынка кредитования

Ипотека на новостройку. Ставка 7,95% годовых для онлайн-заявки. Действует при выполнении следующих условий: cумма кредита — от 4 млн рублей +0,15% — при сумме кредита менее 4 млн рублей; первоначальный взнос — от 20%; быстрый выход на сделку; страхование жизни и трудоспособности. Цель кредитования — приобретение квартиры на первичном рынке недвижимости в многоквартирном доме, аккредитованном банком «Открытие». Сумма кредита: от 500 тыс. до 30 млн рублей для приобретения недвижимости в Москве и МО, Санкт-Петербурге и ЛО; от 500 тыс. до 15 млн рублей для других регионов РФ. Валюта кредита — рубли РФ. Срок кредитования — от 3 до 30 лет. Количество заемщиков по кредитному договору — не более трех. Первоначальный взнос: от 15% до 80% — если вы являетесь зарплатным клиентом банка «Открытие»; от 30% до 80% — если вы или хотя бы один из ваших созаемщиков являетесь ИП/владельцем (совладельцем) бизнеса; от 20% до 80% — в иных случаях. Возможные надбавки к процентным ставкам по кредиту: +0,15% — при сумме кредита менее 4 млн рублей и/или невыполнении условия быстрого выхода на сделку; +0,3% — при несоответствии ни одному из критериев (зарплатный клиент банка, заявка поступила от партнера банка, заявка оформлена онлайн); +0,5% — при первоначальном взносе менее 20%; +2% — при отсутствии страхования жизни и трудоспособности. Надбавки к процентным ставкам суммируются. Банк принимает окончательное решение о выдаче кредита после представления необходимых документов. Ипотека на вторичное жилье. Ставка 8,25% годовых для онлайн-заявки. Действует при выполнении следующих условий: cумма кредита — от 4 млн рублей +0,15% — при сумме кредита менее 4 млн рублей; первоначальный взнос — от 20%; быстрый выход на сделку; страхование жизни и трудоспособности; страхование риска утраты (ограничения) права собственности на приобретаемую недвижимость. Цель кредитования — приобретение квартиры или последней доли в квартире на вторичном рынке недвижимости. Сумма кредита: от 500 тыс. до 30 млн рублей для приобретения недвижимости в Москве и МО, Санкт-Петербурге и ЛО; от 500 тыс. до 15 млн рублей для других регионов РФ. Валюта кредита — рубли РФ. Срок кредитования — от 3 до 30 лет. Количество заемщиков по кредитному договору — не более трех. Первоначальный взнос: от 15% до 80% — если вы являетесь зарплатным клиентом банка «Открытие»; от 30% до 80% — если вы или хотя бы один из ваших созаемщиков являетесь ИП/владельцем (совладельцем) бизнеса; от 20% до 80% — в иных случаях. Возможные надбавки к процентным ставкам по кредиту: +0,15% — при сумме кредита менее 4 млн рублей и/или невыполнении условия быстрого выхода на сделку; +0,5% — при первоначальном взносе менее 20%; +0,3% — при несоответствии ни одному из критериев (зарплатный клиент банка, заявка поступила от партнера банка, заявка оформлена онлайн); +2% — при отсутствии страхования риска утраты (ограничения) права собственности на приобретаемую недвижимость; +2% — при отсутствии страхования жизни и трудоспособности. Надбавки к процентным ставкам суммируются. Банк принимает окончательное решение о выдаче кредита после представления необходимых документов.

Рефинансирование ипотеки. Ставка — 8,25% годовых. Действует при выполнении следующих условий: сумма кредита — от 4 млн рублей (+0,15% — при сумме кредита менее 4 млн рублей); быстрый выход на сделку; страхование жизни и трудоспособности; страхование риска утраты (ограничения) права собственности на приобретаемую недвижимость. Цель кредитования — погашение ипотечного кредита или займа, обеспеченного залогом квартиры или залогом имущественных прав по договору участия в долевом строительстве, залогодержателем по которому является банк или иная организация. Сумма кредита: от 500 тыс. до 30 млн рублей для Москвы и МО, Санкт-Петербурга и ЛО; от 500 тыс. до 15 млн рублей для других регионов РФ. Валюта кредита — рубли РФ. Срок кредитования — от 3 до 30 лет. Размер кредита от стоимости залога: от 20% до 85% — если залогодержатель по рефинансируемому кредиту банк «Открытие» или вы являетесь зарплатным клиентом банка «Открытие»; от 20% до 70% — если вы или хотя бы один из ваших созаемщиков являетесь ИП/владельцем (совладельцем) бизнеса; от 20% до 80% — в иных случаях. Количество заемщиков по кредитному договору — не более трех. Цель рефинансируемого кредита: приобретение квартиры на первичном (у аккредитованного банком застройщика)/вторичном (включая оплату иных неотделимых улучшений) рынках недвижимости; погашение ипотечного кредита или займа, обеспеченного залогом квартиры/имущественных прав (прав требования), и выданного на указанные выше цели. Рефинансирование возможно при отсутствии текущей просроченной задолженности: на дату заключения банком кредитного договора; в течение последних 180 календарных дней сроком свыше 30 календарных дней. Размер максимальной суммы кредита зависит от местонахождения закладываемой банку квартиры. Сумма кредита: не более суммы остатка основного долга, если рефинансируемый кредит оформлен в банке; не более суммы остатка основного долга и процентов, начисленных на дату досрочного погашения кредита, если рефинансируемый кредит оформлен в стороннем банке/иной организации. Обеспечения по кредиту: предварительный договор ипотеки; ипотека квартиры, которая ранее являлась обеспечением и объектом приобретения по кредиту; залог имущественных прав по договору участия в долевом строительстве. Рефинансирование кредита, оформленного в банке «Открытие», возможно по истечении 12 месяцев с даты его оформления. Возможные надбавки к процентной ставке по кредиту: + 0,15% — при сумме кредита менее 4 млн рублей и/или невыполнии условия быстрого выхода на сделку; + 0,3% — при несоответствии ни одному из критериев (зарплатный клиент банка, заявка поступила от партнера банка); + 0,5% — при первоначальном взносе менее 20%; + 2% — до регистрации ипотеки в пользу банка; + 2% — при отсутствии страхования риска утраты (ограничения) права собственности на квартиру, передаваемую в залог банку; + 2% — при отсутствии страхования жизни и трудоспособности. Надбавки к процентным ставкам суммируются. Банк принимает окончательное решение о выдаче кредита после представления необходимых документов.

Военная ипотека. Ставка по кредиту — 8,8% годовых в рублях. Участники НИС могут воспользоваться программой «Военная ипотека», направленной на улучшение жилищных условий военнослужащих. Ипотечный кредит оформляется на приобретение жилья на первичном или вторичном рынке жилья на срок от 1 до 25 лет. Целевое назначение — приобретение квартиры на вторичном рынке жилья, приобретение военнослужащим-участником НИС у юридического лица по договору участия в долевом строительстве квартиры в строящемся или построенном многоквартирном доме, аккредитованном банком «Открытие». Первоначальный взнос — от 20% до 80% от цены договора, на основании которого осуществляется инвестирование в строительство, или от стоимости приобретаемой квартиры. Срок кредитования от 1 до 25 лет, при этом полное исполнение обязательств по кредитному договору должно быть произведено не позднее месяца, в котором Заемщиком будет достигнут возраст 50 лет. Максимальная сумма кредита — рассчитывается исходя из размера процентной ставки и срока кредита. Комиссия за рассмотрение заявки и выдачу кредита — отсутствует. С другими условиями и тарифами по Ипотеке Вы можете ознакомиться здесь. Рефинансирование военной ипотеки. Ставка по кредиту — 8,8% годовых в рублях. Цель кредита — погашение ипотеки, предоставленной другим банком с использованием средств целевого жилищного займа в рамках ипотечного кредитования участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее — НИС). Первоначальный взнос — от 20% до 90% от стоимости передаваемой в залог квартиры. Срок кредитования от 1 до 25 лет, при этом полное исполнение обязательств по кредитному договору должно быть произведено не позднее месяца, в котором заемщиком будет достигнут возраст 50 лет. Максимальная сумма кредита — рассчитывается исходя из размера процентной ставки и срока кредита, но не превышает остаток задолженности по Рефинансируемому кредиту (остаток основного долга и проценты (при наличии)) и не более 80% от стоимости передаваемой в залог (ипотеку) квартиры. Комиссия за рассмотрение заявки и выдачу кредита отсутствует.