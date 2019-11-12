Банк «Открытие» предложил самые низкие ставки по ипотеке за всю историю российского рынка кредитования

Банк «Открытие» объявил о рекордном снижении ставок практически по всем программам ипотечного кредитования (за исключением Военной ипотеки). Теперь получить кредит на покупку жилья на первичном рынке можно по ставке 7,95%. Это абсолютный исторический минимум по ставкам ипотечного кредитования в России на открытом рынке (без учета программ государственного субсидирования и индивидуальных программ застройщиков).
Минимальная ставка действует в рамках программ «Новостройка» и «Новостройка с эскроу» и доступна для зарплатных клиентов «Открытия», а также при приобретении квартиры у партнера банка или если заявка на кредит подается через digital-канал. Предложение действительно для кредита на сумму от 4 млн рублей при условии заключении кредитного договора в течение 30 дней с момента подачи заявки.
По кредитным программам на покупку готового жилья ставки составляют от 8,25% до 8,9%; по программе на приобретение апартаментов — от 8,8% до 9,1%; по кредитам под залог имеющегося жилья ставки составляют от 9,7% до 10,7%. Рефинансировать ранее оформленные ипотечные кредиты теперь можно по ставке от 8,25%. Условия по программам «Военная ипотека» и «Рефинансирование военной ипотеки» не изменились: военнослужащие могут получить кредит на приобретение жилья по ставке 8,8% годовых.
Ипотечное кредитование — одно из ключевых направлений бизнеса банка «Открытие». По итогам третьего квартала количество выданных кредитов на приобретение жилья выросло в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 20 856. Объем выдач увеличился почти в 3 раза, до 53,9 млрд рублей. Это позволило банку подняться сразу на 10 позиций в рейтинге крупнейших ипотечных банков по объему выдач ИА «Русипотека» — с 15-го места в 2018 году на 5-е в 2019-м.
Михаил Чамров,
директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие»:
Новое предложение «Открытия» не имеет аналогов среди российских банков, наши ставки для открытого рынка (программы без дополнительного субсидирования ставок государством и застройщиками или платежами за сниженные ставки) обновили абсолютный исторический минимум. И мы ожидаем значительный рост спроса на наши программы у ипотечных заемщиков. О популярности наших продуктов и успешности работы «Открытия» говорят ключевые бизнес-показатели: мы растем темпами, значительно опережающими среднерыночные. Я уверен, что эта тенденция сохранится как до конца текущего года, так и в будущем году. Мы намерены и впредь предлагать нашим клиентам наиболее привлекательные условия.
Полные условия кредитования
Ипотека на новостройку. Ставка 7,95% годовых для онлайн-заявки. Действует при выполнении следующих условий: cумма кредита — от 4 млн рублей +0,15% — при сумме кредита менее 4 млн рублей; первоначальный взнос — от 20%; быстрый выход на сделку; страхование жизни и трудоспособности. Цель кредитования — приобретение квартиры на первичном рынке недвижимости в многоквартирном доме, аккредитованном банком «Открытие». Сумма кредита: от 500 тыс. до 30 млн рублей для приобретения недвижимости в Москве и МО, Санкт-Петербурге и ЛО; от 500 тыс. до 15 млн рублей для других регионов РФ. Валюта кредита — рубли РФ. Срок кредитования — от 3 до 30 лет. Количество заемщиков по кредитному договору — не более трех. Первоначальный взнос: от 15% до 80% — если вы являетесь зарплатным клиентом банка «Открытие»; от 30% до 80% — если вы или хотя бы один из ваших созаемщиков являетесь ИП/владельцем (совладельцем) бизнеса; от 20% до 80% — в иных случаях. Возможные надбавки к процентным ставкам по кредиту: +0,15% — при сумме кредита менее 4 млн рублей и/или невыполнении условия быстрого выхода на сделку; +0,3% — при несоответствии ни одному из критериев (зарплатный клиент банка, заявка поступила от партнера банка, заявка оформлена онлайн); +0,5% — при первоначальном взносе менее 20%; +2% — при отсутствии страхования жизни и трудоспособности. Надбавки к процентным ставкам суммируются. Банк принимает окончательное решение о выдаче кредита после представления необходимых документов.
Ипотека на вторичное жилье. Ставка 8,25% годовых для онлайн-заявки. Действует при выполнении следующих условий: cумма кредита — от 4 млн рублей +0,15% — при сумме кредита менее 4 млн рублей; первоначальный взнос — от 20%; быстрый выход на сделку; страхование жизни и трудоспособности; страхование риска утраты (ограничения) права собственности на приобретаемую недвижимость. Цель кредитования — приобретение квартиры или последней доли в квартире на вторичном рынке недвижимости. Сумма кредита: от 500 тыс. до 30 млн рублей для приобретения недвижимости в Москве и МО, Санкт-Петербурге и ЛО; от 500 тыс. до 15 млн рублей для других регионов РФ. Валюта кредита — рубли РФ. Срок кредитования — от 3 до 30 лет. Количество заемщиков по кредитному договору — не более трех. Первоначальный взнос: от 15% до 80% — если вы являетесь зарплатным клиентом банка «Открытие»; от 30% до 80% — если вы или хотя бы один из ваших созаемщиков являетесь ИП/владельцем (совладельцем) бизнеса; от 20% до 80% — в иных случаях. Возможные надбавки к процентным ставкам по кредиту: +0,15% — при сумме кредита менее 4 млн рублей и/или невыполнении условия быстрого выхода на сделку; +0,5% — при первоначальном взносе менее 20%; +0,3% — при несоответствии ни одному из критериев (зарплатный клиент банка, заявка поступила от партнера банка, заявка оформлена онлайн); +2% — при отсутствии страхования риска утраты (ограничения) права собственности на приобретаемую недвижимость; +2% — при отсутствии страхования жизни и трудоспособности. Надбавки к процентным ставкам суммируются. Банк принимает окончательное решение о выдаче кредита после представления необходимых документов.
Рефинансирование ипотеки. Ставка — 8,25% годовых. Действует при выполнении следующих условий: сумма кредита — от 4 млн рублей (+0,15% — при сумме кредита менее 4 млн рублей); быстрый выход на сделку; страхование жизни и трудоспособности; страхование риска утраты (ограничения) права собственности на приобретаемую недвижимость. Цель кредитования — погашение ипотечного кредита или займа, обеспеченного залогом квартиры или залогом имущественных прав по договору участия в долевом строительстве, залогодержателем по которому является банк или иная организация. Сумма кредита: от 500 тыс. до 30 млн рублей для Москвы и МО, Санкт-Петербурга и ЛО; от 500 тыс. до 15 млн рублей для других регионов РФ. Валюта кредита — рубли РФ. Срок кредитования — от 3 до 30 лет. Размер кредита от стоимости залога: от 20% до 85% — если залогодержатель по рефинансируемому кредиту банк «Открытие» или вы являетесь зарплатным клиентом банка «Открытие»; от 20% до 70% — если вы или хотя бы один из ваших созаемщиков являетесь ИП/владельцем (совладельцем) бизнеса; от 20% до 80% — в иных случаях. Количество заемщиков по кредитному договору — не более трех. Цель рефинансируемого кредита: приобретение квартиры на первичном (у аккредитованного банком застройщика)/вторичном (включая оплату иных неотделимых улучшений) рынках недвижимости; погашение ипотечного кредита или займа, обеспеченного залогом квартиры/имущественных прав (прав требования), и выданного на указанные выше цели. Рефинансирование возможно при отсутствии текущей просроченной задолженности: на дату заключения банком кредитного договора; в течение последних 180 календарных дней сроком свыше 30 календарных дней. Размер максимальной суммы кредита зависит от местонахождения закладываемой банку квартиры. Сумма кредита: не более суммы остатка основного долга, если рефинансируемый кредит оформлен в банке; не более суммы остатка основного долга и процентов, начисленных на дату досрочного погашения кредита, если рефинансируемый кредит оформлен в стороннем банке/иной организации. Обеспечения по кредиту: предварительный договор ипотеки; ипотека квартиры, которая ранее являлась обеспечением и объектом приобретения по кредиту; залог имущественных прав по договору участия в долевом строительстве. Рефинансирование кредита, оформленного в банке «Открытие», возможно по истечении 12 месяцев с даты его оформления. Возможные надбавки к процентной ставке по кредиту: + 0,15% — при сумме кредита менее 4 млн рублей и/или невыполнии условия быстрого выхода на сделку; + 0,3% — при несоответствии ни одному из критериев (зарплатный клиент банка, заявка поступила от партнера банка); + 0,5% — при первоначальном взносе менее 20%; + 2% — до регистрации ипотеки в пользу банка; + 2% — при отсутствии страхования риска утраты (ограничения) права собственности на квартиру, передаваемую в залог банку; + 2% — при отсутствии страхования жизни и трудоспособности. Надбавки к процентным ставкам суммируются. Банк принимает окончательное решение о выдаче кредита после представления необходимых документов.
Военная ипотека. Ставка по кредиту — 8,8% годовых в рублях. Участники НИС могут воспользоваться программой «Военная ипотека», направленной на улучшение жилищных условий военнослужащих. Ипотечный кредит оформляется на приобретение жилья на первичном или вторичном рынке жилья на срок от 1 до 25 лет. Целевое назначение — приобретение квартиры на вторичном рынке жилья, приобретение военнослужащим-участником НИС у юридического лица по договору участия в долевом строительстве квартиры в строящемся или построенном многоквартирном доме, аккредитованном банком «Открытие». Первоначальный взнос — от 20% до 80% от цены договора, на основании которого осуществляется инвестирование в строительство, или от стоимости приобретаемой квартиры. Срок кредитования от 1 до 25 лет, при этом полное исполнение обязательств по кредитному договору должно быть произведено не позднее месяца, в котором Заемщиком будет достигнут возраст 50 лет. Максимальная сумма кредита — рассчитывается исходя из размера процентной ставки и срока кредита. Комиссия за рассмотрение заявки и выдачу кредита — отсутствует. С другими условиями и тарифами по Ипотеке Вы можете ознакомиться здесь.
Рефинансирование военной ипотеки. Ставка по кредиту — 8,8% годовых в рублях. Цель кредита — погашение ипотеки, предоставленной другим банком с использованием средств целевого жилищного займа в рамках ипотечного кредитования участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее — НИС). Первоначальный взнос — от 20% до 90% от стоимости передаваемой в залог квартиры. Срок кредитования от 1 до 25 лет, при этом полное исполнение обязательств по кредитному договору должно быть произведено не позднее месяца, в котором заемщиком будет достигнут возраст 50 лет. Максимальная сумма кредита — рассчитывается исходя из размера процентной ставки и срока кредита, но не превышает остаток задолженности по Рефинансируемому кредиту (остаток основного долга и проценты (при наличии)) и не более 80% от стоимости передаваемой в залог (ипотеку) квартиры. Комиссия за рассмотрение заявки и выдачу кредита отсутствует.
Программа «Апартаменты». Целевое назначение — ипотека на апартаменты на первичном или вторичном рынке жилья. Сумма кредита — от 500 000 до 30 000 000 рублей РФ, если ипотека выдается для приобретения апартаментов в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и от 500 000 до 15 000 000 рублей РФ для других регионов РФ. Срок кредитования от 3 до 30 лет. Количество заемщиков по кредитному договору — не более трех. Валюта кредита — рубли РФ. Процентная ставка от 8,8%. Первоначальный взнос — от 20% при приобретении апартаментов у ГК «ИНТЕКО» и от 40% для остальных объектов. Супер-ставка 8,7% годовых, если: 1) приобретение Заемщиком апартаментов у ГК «Интеко», а также компаниями/застройщиками, которые находятся на проектном финансировании Банка; 2) согласны страховать жизнь и трудоспособность.
Ипотека под залог строящегося жилья. Целевое назначение — приобретение жилой недвижимости на вторичном рынке недвижимости или путем инвестирования в строительство под залог имеющейся в собственности квартиры. Первоначальный взнос — от 30% до 80% от стоимости передаваемой в залог квартиры. Ставка от 9,7%. Сумма кредита от 500 000 до 30 000 000 рублей РФ для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и от 500 000 до 15 000 000 рублей РФ для других регионов РФ. Срок кредитования от 3 до 30 лет (вкл.). Количество заемщиков по кредитному договору — не более трех. Валюта кредита — рубли РФ. Возможные надбавки к минимальным ставкам по кредиту: при отсутствии страхования риска утраты (ограничения) права собственности на приобретаемую недвижимость — 2,00%; при отсутствии страхования жизни и трудоспособности — 2,00%; на период с даты выдачи кредита до получения банком документов, подтверждающих целевое использование кредитных средств — 2,50%.
ПАО Банк «ФК Открытие»