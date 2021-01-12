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Банк «Открытие» предложил сервис электронной регистрации недвижимости для предпринимателей

Банк «Открытие» предложил клиентам малого и среднего бизнеса, получившим кредит в банке под залог недвижимости, услугу онлайн-регистрации недвижимости в Росреестре.

Карантин. Компьютер.
Карантин. Компьютер.
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При оформлении займа под залог недвижимости одновременно с кредитным договором банк может оформить договор ипотеки с обязательной регистрацией в Росреестре в соответствии с законодательством РФ. Теперь это можно сделать без личного посещения МФЦ и офисов регистратора — в режиме онлайн. При этом снятие обременения с недвижимости при погашении кредита также возможно онлайн.

Чтобы воспользоваться сервисом, клиенту необходимо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись, либо получить ее в офисе банка. Остальные этапы, связанные с регистрацией, проводятся дистанционно.

ПАО Банк «ФК Открытие»

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