Банк «Открытие» предложил виртуальную Opencard

Банк «Открытие» предложил действующим клиентам новый формат своего карточного флагмана Opencard — виртуальную карту. Теперь оформить Opencard можно без посещения отделения — карта оформляется и обслуживается онлайн. Безвизитная технология выпуска карты особенно актуальна для клиентов, находящихся на самоизоляции.

Виртуальная Opencard — это расчетная банковская карта без физического носителя (пластика), с отдельным банковским счетом и специальным дизайном. Карта может быть как рублевой, так и валютной — открыть счет можно в национальной валюте, долларах США или евро. Виртуальной картой можно пользоваться точно так же, как и обычным пластиком — хранить на ней деньги, совершать переводы на другие карты и счета, оплачивать покупки в интернете или в обычных магазинах с помощью смарт-устройств, поддерживающих технологии бесконтактной оплаты — Apple pay, Google Pay, Mir Pay и др. Реквизиты карты будут доступны клиенту в безопасном режиме отображения в интернет-банке. Комиссия за выпуск виртуальной карты так же снижена по сравнению с пластиковой картой — всего за 99 рублей. Клиенты смогут, не выходя из дома, получить полноценный платежный инструмент с кэшбэком до 11%, бесплатными снятиями в любых банкоматах, бесплатными переводами* и без ежемесячной комиссии за обслуживание. Оформить виртуальную карту можно в несколько кликов в интернет-банке «Открытие Online». В ближайшее время карта будет также доступна и в мобильном приложении «Открытия» для пользователей iOS, в июле — для пользователей Android. * до 20 000 руб. в месяц; свыше 20 0000 руб. — комиссия 1,5% от суммы операции, мин. 50 руб. ПАО Банк «ФК Открытие»