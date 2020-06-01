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Банк «Открытие» предложил виртуальную Opencard

Банк «Открытие» предложил действующим клиентам новый формат своего карточного флагмана Opencard — виртуальную карту. Теперь оформить Opencard можно без посещения отделения — карта оформляется и обслуживается онлайн. Безвизитная технология выпуска карты особенно актуальна для клиентов, находящихся на самоизоляции.

Виртуальная Opencard — это расчетная банковская карта без физического носителя (пластика), с отдельным банковским счетом и специальным дизайном. Карта может быть как рублевой, так и валютной — открыть счет можно в национальной валюте, долларах США или евро.

Виртуальной картой можно пользоваться точно так же, как и обычным пластиком — хранить на ней деньги, совершать переводы на другие карты и счета, оплачивать покупки в интернете или в обычных магазинах с помощью смарт-устройств, поддерживающих технологии бесконтактной оплаты — Apple pay, Google Pay, Mir Pay и др. Реквизиты карты будут доступны клиенту в безопасном режиме отображения в интернет-банке.

Комиссия за выпуск виртуальной карты так же снижена по сравнению с пластиковой картой — всего за 99 рублей. Клиенты смогут, не выходя из дома, получить полноценный платежный инструмент с кэшбэком до 11%, бесплатными снятиями в любых банкоматах, бесплатными переводами* и без ежемесячной комиссии за обслуживание.

Оформить виртуальную карту можно в несколько кликов в интернет-банке «Открытие Online».

В ближайшее время карта будет также доступна и в мобильном приложении «Открытия» для пользователей iOS, в июле — для пользователей Android.

* до 20 000 руб. в месяц; свыше 20 0000 руб. — комиссия 1,5% от суммы операции, мин. 50 руб.

ПАО Банк «ФК Открытие»

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