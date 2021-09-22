Банк «Открытие» предоставил первый кредит по новой госпрограмме поддержки МСБ

Первый кредит по «зонтичному» механизму поручительства Корпорации МСП банк предоставил ООО «Кайрос», работающему в Сибири. 180 млн рублей будут направлены на модернизацию производственных фондов предприятия: приобретение спецтехники, автотранспорта и оборудования.

Три основные направления работы ООО «Кайрос» — производство горных работ, лесозаготовка и перевозка грузов. Компания работает на севере Красноярского края и в Иркутской области. Банк «Открытие» является одним из ключевых финансовых партнеров и единственным банком — кредитором ООО «Кайрос».

Новый механизм предоставления поручительств для малого и среднего бизнеса разработан правительством РФ совместно с Корпорацией МСП и Минэкономразвития, о старте программы было объявлено 14 сентября. Банки-партнеры самостоятельно формируют свои портфели кредитов малого и среднего бизнеса, обеспеченные поручительством Корпорации МСП. Программа упрощает процесс получения кредитов для предпринимателей и делает его быстрее.

Поручительства Корпорации МСП обеспечивают до половины суммы кредита, а для клиентов, работающих в приоритетных отраслях экономики — до 85%. Заемщик может получить поддержку как по микрокредиту до 10 млн рублей, так и привлечь крупный кредит — сумма поручительства может достигать 1 млрд рублей. Главная цель нового механизма — увеличение доступности финансовой поддержки для широкого круга предпринимателей.

В рамках программы банк «Открытие» предоставляет кредиты по ставке от 8,5% годовых. При этом для заемщиков банка поручительство Корпорации МСП бесплатное.

С полными условиями, сроками, ставками и необходимым пакетом документов можно ознакомиться на сайте банка.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.