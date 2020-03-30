Банк «Открытие» предоставит кредитные каникулы клиентам, пострадавшим от коронавируса

Банк «Открытие» объявил о дополнительных мерах поддержки клиентов-физических лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию в период эпидемии коронавирусной инфекции. Для таких клиентов предусмотрены кредитные каникулы на срок до 3х месяцев. В течение этого времени заемщик будет полностью освобожден от уплаты ежемесячного платежа по ипотеке или потребительскому кредиту.