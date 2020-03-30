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Банк «Открытие» предоставит кредитные каникулы клиентам, пострадавшим от коронавируса

Банк «Открытие» объявил о дополнительных мерах поддержки клиентов-физических лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию в период эпидемии коронавирусной инфекции. Для таких клиентов предусмотрены кредитные каникулы на срок до 3х месяцев. В течение этого времени заемщик будет полностью освобожден от уплаты ежемесячного платежа по ипотеке или потребительскому кредиту.

Кредитными каникулами смогут воспользоваться клиенты, имеющие больничный лист сроком 10 и более дней или документальное подтверждение падения дохода более чем на 30%. Новая программа поддержки стартует 1 апреля 2020 года. Более подробную информацию об условиях программы и процессе подачи заявления на участие в ней клиенты смогут получить в указанную дату в каналах дистанционного обслуживания, а также в отделениях банка.

Кроме того, в банке «Открытие» продолжает действовать программа ипотечных каникул для поддержки заемщиков, попавших в сложную жизненную ситуацию. По ипотечным кредитам клиенты, отвечающие требованиям действующего закона об ипотечных каникулах, могут по-прежнему подавать в банк обращения в установленном порядке.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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