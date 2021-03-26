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Банк «Открытие» предоставит льготное финансирование проектам в Арктике

Банк вошел в список кредитных организаций, отобранных Минвостокразвития для участия в программе льготного кредитования проектов в Арктической зоне (АЗРФ).

Арктика.
Арктика.
открытые источники в интернете

«Открытие» стал одним из шести банков, уполномоченных для предоставления кредитов по сниженной ставке резидентам АЗРФ. Конечная стоимость займа для клиентов в рамках программы составит около 2% годовых. Для получения льготного финансирования необходимо состоять в реестре резидентов Арктической зоны.

Потенциальные заемщики предоставляют банку краткое описание реализации инвестиционного проекта, срок его окупаемости, бизнес-план и другие подробности. Участники программы принимают на себя обязательство вложить в проект не менее 30% собственных средств, другим условием является создание новых рабочих мест.

Объем обращений от клиентов «Открытия» за финансированием по программе уже превысил 600 млн рублей. По данным Минвостокразвития, всего на получение льготных кредитов уже претендуют 8 резидентов Арктической зоны, сумма финансирования может составить около 3,3 млрд рублей. Это проекты в сфере промышленности, логистики, туризма, сельского хозяйства и др.

Программа льготного кредитования входит в комплекс мер по стимулированию социально-экономического развития Арктики. Всего в АЗРФ уже зарегистрированы 69 инвесторов с проектами объемом более 188 млрд рублей. По данным Минвостокразвития, их реализация позволит создать 5,4 тыс. новых рабочих мест.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA-") и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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