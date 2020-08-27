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Банк «Открытие»: предприниматели могут оформить инкассацию удаленно

Банк «Открытие» предложил своим клиентам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям электронное подключение услуг инкассации. Теперь предприниматели могут подписать документы на услуги инкассации без посещения отделения банка. Для подключения доступна как классическая инкассация, так и инкассация с помощью автоматической депозитной машины (АДМ).

Деньги.
Деньги.
СС0

Чтобы воспользоваться сервисом клиенты могут подать заявку любым удобным способом — через интернет банк «Бизнес-Портал», сайт банка или колл-центр. Согласовать и подписать договор в режиме онлайн. Подписание документов клиентом происходит с помощью Простой Электронной Подписи (ПЭП).

Дмитрий Шенберг,
начальник управления развития электронного бизнеса для юридических лиц:

Наша задача — предоставить максимальное количество сервисов и услуг через дистанционные каналы. Сделать проведение рутинных операций для предпринимателей простым, оперативным и безопасным в режиме 24/7. Уже сегодня более 90% наших клиентов пользуются услугами банка через удаленные каналы обслуживания.

Справка

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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