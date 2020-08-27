Банк «Открытие»: предприниматели могут оформить инкассацию удаленно

Банк «Открытие» предложил своим клиентам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям электронное подключение услуг инкассации. Теперь предприниматели могут подписать документы на услуги инкассации без посещения отделения банка. Для подключения доступна как классическая инкассация, так и инкассация с помощью автоматической депозитной машины (АДМ).