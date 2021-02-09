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Банк «Открытие» представляет бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса»

18 февраля в режиме онлайн состоится масштабное бизнес-шоу для предпринимателей «Цифровая эволюция бизнеса». Организаторы — банк «Открытие» и правительство Удмуртии.

Банк «Открытие» представляет бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса».
Банк «Открытие» представляет бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса».
СС0

Трансляция будет вестись через социальные сети банка в YouTube, Facebook, ВКонтакте и через Youtube-канал Корпорации развития Удмуртской республики. В рамках бизнес-шоу участники узнают о том, как трансформировать свое мышление, автоматизировать бизнес-процессы, продвигать бизнес через социальные сети и маркетплейсы, а также о новых технологиях и решениях, позволяющих предпринимателям эффективно развивать свой бизнес в цифровом мире.

Спикеры бизнес-шоу — предприниматели и представители лидеров финансовой, IT, digital отрасли с кейсами от Яндекс, ВКонтакте, Wildberries, ТикТок. Также в шоу выступит Катерина Ленгольд, серийный предприниматель, инвестор, автор бестселлеров «Agile Life» и «Просто космос». Участники увидят уникальные видеоролики с IТ-компаниями-лидерами рынка и предпринимателями, которые перевели бизнес в «цифру». На конкретных примерах участники бизнес-шоу расскажут, как цифровые технологии и инструменты продвижения помогают предпринимателям кратно увеличивать объемы продаж, доходы и количество клиентов.

Мероприятие организовано при информационной поддержке Яндекса.

Цифровизация бизнеса — глобальный тренд, который меняет правила делового мира. Чтобы узнать, как эффективно перейти в «цифру», регистрируйтесь на шоу «Цифровая эволюция бизнеса» на сайте банка до 09.00 по мск 18 февраля openmsb.ru Участие — бесплатное. (16+)

ПАО Банк «ФК Открытие»

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