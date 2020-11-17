Банк «Открытие» продлевает действие «Госпрограммы 2020» по ставке 5,99%

Банк « Открытие » продлевает действие специальных условий по «Госпрограмме 2020». Взять кредит в «Открытии» на покупку жилья в рамках программы можно по ставке 5,99%.

«Госпрограмма 2020» предусматривает покупку квартиры в новостройке у застройщика. Максимальная сумма кредита составляет 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а также 6 млн руб. для остальных регионов России. Срок кредитования — до 30 лет, размер первоначального взноса — от 15%. По кредитам с первоначальным взносом менее 20% применяется надбавка 0,5%. Стать заемщиком по госпрограмме может любой гражданин РФ вне зависимости от семейного положения и социального статуса.

Банк предлагает безвизитную технологию выдачи ипотечных кредитов. Подать заявку на ипотеку, предоставить все необходимые документы, получить кредитное решение и вести переговоры с банком можно онлайн, а оформить сделку можно на территории застройщика или в любой другой удобной локации — необходимые документы на подпись привезет сотрудник банка.

«Ипотека с господдержкой пользуется большим спросом у россиян, и мы рады предложить нашим клиентам одни из лучших условий по программе на рынке», — говорит Нина Крючкова, заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие».

Банк «Открытие» продлевает действие специальных условий по «Госпрограмме 2020». Взять кредит в «Открытии» на покупку жилья в рамках программы можно по ставке 5,99%. Дополнительно с информацией можно ознакомиться на сайте банка: https://www.open.ru

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.