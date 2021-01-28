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Банк «Открытие» продлевает срок действия сезонного вклада «Зимний» по ставке 4,75%

Открыть вклад с повышенной процентной ставкой можно будет до 6 февраля 2020 года включительно. Срок вклада — 6 либо 12 месяцев, ставка — 4,75% годовых.

www.open.ru

Сумма депозита может составлять от 50 000 до 15 млн рублей. Открыть вклад можно в любом отделении банка на территории всей страны или дистанционно — в интернет-банке и мобильном приложении «Открытия».

Важным преимуществом вклада «Зимний» является гибкая схема выплаты процентов. Вкладчик имеет возможность самостоятельно выбрать, когда получить доход от своих сбережений: в начале срока (в таком случае ставка составит 4,64%), в конце (с максимальной ставкой) или ежемесячно (по ставке 4,7%).

Полные условия вклада «Зимний»

Валюта вклада — рубли РФ. Срок вклада — 181 дней, 367 дней. Минимальная сумма для открытия вклада — 50 000 рублей. Максимальная сумма денежных средств, которые вкладчик может разместить во вклад (ы) на условиях продукта «Срочный вклад «Зимний» путем заключения одного или нескольких договоров данного вклада не может превышать 15 млн рублей. Банк вправе отказать вкладчику в заключении договора вклада, если сумма вклада по данному договору превышает разницу между 15 млн рублей и суммой денежных средств, размещенных ранее во вклад (ы) на условиях данного продукта. Пополнение вклада — не предусмотрено. Частичное снятие средств- не предусмотрено. При досрочном снятии суммы вклада или ее части договор вклада считается расторгнутым, а проценты по вкладу выплачиваются из расчета фактического количества дней нахождения денежных средств на счете вклада, исходя из ставки по вкладу «До востребования», действующей на дату расторжения договора. Дополнительные условия — отсутствуют. При выплате процентов в конце срока вклада: 4,75% (при сроке вклада 181 день) и 4,75% (при сроке вклада 367 дней); при выплате процентов ежемесячно: 4,70% (при сроке вклада 181 день) и 4,65% (при сроке вклада 367 дней); при выплате процентов в начале срока вклада: 4,64% (при сроке вклада 181 день) и 4,53% (при сроке вклада 367 дней).

ПАО Банк «ФК Открытие»

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