Банк «Открытие» провел первую сделку дистанционной ипотеки

Сервис дистанционной ипотеки позволяет заемщикам сэкономить время и избежать целого рядя технических сложностей при заключении сделки. Для того, чтобы воспользоваться новой услугой банка «Открытие», необходимо заполнить заявку в офисе продаж застройщика, предоставив стандартный пакет документов для получения ипотеки. В отделение банка при этом обращаться не нужно. Кроме того, ряд застройщиков предлагает специальные условия по процентной ставке для клиентов, оформивших кредит на приобретение жилья в «Открытии».

Первой сделкой банка «Открытие» с дистанционным ипотечным договором стала покупка однокомнатной квартира в ЖК «Лучи» (застройщик — «Группа ЛСР»).

Нина Крючкова,

заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие»:

Дистанционная ипотека будет пользоваться спросом в первую очередь среди заемщиков из крупных городов. Для жителей мегаполисов особенно актуален вопрос экономии времени и сил, поэтому они хотят свести свои очные визиты в банк к минимуму. Удобство нового сервиса, а также конкурентные ставки позволят нам значительно нарастить продажи ипотеки через партнерский канал.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.