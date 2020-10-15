Банк «Открытие» расширил географию доставки дебетовых карт до 138 российских городов

На сегодняшний день это одна из самых широких сетей доставки банковских продуктов на российском рынке. Теперь клиенты « Открытия » могут получить дебетовые карты на дом даже в тех городах, где нет отделений банка.

Сервис доставки карт на дом предоставляется бесплатно и доступен как действующим, так и новым клиентам «Открытия». Чтобы воспользоваться услугой, необходимо заполнить заявку на выпуск и доставку карты на сайте банка, в мобильном приложении или интернет-банке. Клиент сам выбирает удобное время и место получения продукта. В крупных городах доставка возможна уже на следующий день, а процесс передачи и оформления карты занимает не более 15 минут.

Александр Пятигорский,

вице-президент , директор департамента Digital банка «Открытие»:

— Услуга доставки банковских продуктов стремительно набирает популярность, причем эта тенденция продолжается и после снятия ограничений периода самоизоляции. Пользователи по достоинству оценили преимущества сервиса, среди которых не только скорость и удобство, но и полная безопасность. Мы неукоснительно соблюдаем конфиденциальность клиентских данных и все меры эпидемиологической защиты при доставке наших продуктов.

С момента запуска услуги в июле 2015 года банк «Открытие» доставил более 240 000 своих продуктов клиентам в самых разных уголках страны. На сегодняшний день полностью дистанционно можно оформить дебетовые и кредитные карты, кредиты наличными и ипотеку. В планах банка и дальше расширять список продуктов, доступных для оформления онлайн, а также географию их доставки. Так, до конца года сервис доставки карт на дом станет доступен жителям более чем 500 городов и населенных пунктов страны.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.