Банк «Открытие» расширил сеть для бесплатного пополнения карт

Клиенты банка «Открытие» могут бесплатно пополнять свои карты в банкоматах «Промсвязьбанка»: опция доступна на всех устройствах партнера с функцией cash-in. Учитывая Альфа-банк, который предоставил возможность бескомиссионного внесения наличных в своих банкоматах в ноябре этого года, партнерская сеть для бесплатного пополнения карт «Открытия» насчитывает порядка 1 500 устройств.