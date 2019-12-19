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Банк «Открытие» расширил сеть для бесплатного пополнения карт

Клиенты банка «Открытие» могут бесплатно пополнять свои карты в банкоматах «Промсвязьбанка»: опция доступна на всех устройствах партнера с функцией cash-in. Учитывая Альфа-банк, который предоставил возможность бескомиссионного внесения наличных в своих банкоматах в ноябре этого года, партнерская сеть для бесплатного пополнения карт «Открытия» насчитывает порядка 1 500 устройств.

Напомним, что клиенты «Открытия» также могут снимать наличные без комиссии в банкоматах ВТБ, Росбанка, Райффайзенбанка, Газпромбанка, ЮниКредит Банка, Банка ЗЕНИТ, Банка Русский стандарт, Банка Уралсиб, Промсвязьбанка, Совкомбанк, БКС Банка, Альфа-банка, Веста банка и СКБ-Банка. Это 36 500 устройств на территории всей страны. Сервисом могут воспользоваться держатели дебетовых карт платежных систем Visa, MasterCard и МИР. Размер лимитов на снятие денежных средств зависит от категории и тарифного плана карты.

ПАО Банк «ФК Открытие»

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