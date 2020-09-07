Банк «Открытие»: 46% сибиряков готовы брать кредиты и наращивать потребление после пандемии

Несмотря на жесткие карантинные меры по борьбе с эпидемией коронавируса и вопреки летним прогнозам, 50% опрошенных жителей СФО сохранили или увеличили уровень своих доходов, а 68% возобновили работу в прежнем режиме. Таковы результаты исследования, проведенного банком « Открытие "*.

47% опрошенных сибиряков заявили, что пандемия и ограничительные меры никак не повлияли на их расходы. Выросли расходы во время пандемии у 25% опрошенных. При этом 7% сибиряков связывают это с увеличением трат на досуг и непродовольственные товары, а 18% опрошенных — с необходимостью решать возникшие бытовые проблемы.

Снизили траты из-за потери доходов 24% респондентов.

45% сибиряков, также, как и жители Московского региона, Северного Кавказа и Дальнего Востока, заявили, что карантин никак не повлиял на их доходы. 6% респондентов заявили о том, что их доходы на карантине даже выросли. 44% респондентов отметили снижение своих доходов из-за ограничительных противовирусных мер.

Несмотря на влияние карантина и пандемии, 46% опрошенных сибиряков заявили, что при необходимости готовы брать новые кредиты. Наибольшая доля поклонников кредитов на Урале (63%) и на Северо-Западе (50%). При этом о готовности к новым кредитам заявили лишь 29% жителей Северного Кавказа и 35% москвичей и жителей Московской области. 20% респондентов в принципе не против кредитов, но не будут брать их сейчас—либо из-за отсутствия необходимости, либо уже имеют обязательства перед банками. Практически никто из респондентов не называл причиной отказа от кредита страх потерять работу во время нового карантина. 34% опрошенных никогда не брали и не собираются брать кредиты.

Треть респондентов-сибиряков заявили, что работали во время карантина в обычном режиме. Еще 36% возобновили работу в прежнем режиме (из них вернулись с «удаленки» в офисы 13%, возобновили работу после временного отдыха — 23% опрошенных). Продолжают трудиться из дома 13% респондентов. 12% опрошенных сибиряков заявили, что находятся в поиске новой работы.

*Опрос проведен банком «Открытие» с 26 августа по 2 сентября по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18−60 лет с медианным доходом 30−60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.

ПАО Банк «ФК Открытоткрытие»