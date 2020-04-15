Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 апреля 12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель
24

Банк «Открытие» снижает комиссии за эквайринг

Банк «Открытие» отменил ежемесячную фиксированную комиссию за эквайринг для предпринимателей. Условия распространяются как на действующих, так и новых клиентов банка и действуют до конца мая 2020 г. Кроме того, всем малым и средним предприятиям при покупке пакета услуг расчетно-кассового обслуживания банк снижает комиссию по торговому эквайрингу до 1%.

Эквайринг
Эквайринг
ПАО «Банк « ФК Открытие»

Ежемесячный фиксированный платеж за эквайринг включает в себя комиссию за проведение расчетов, а также плату за обслуживание оборудования и сервисную поддержку. В апреле и мае он будет отменен автоматически. Таким образом, в течение двух месяцев эквайринговый сервис будет предоставляться предпринимателям бесплатно. На сегодняшний день число предприятий, подпадающих под новую программу поддержки «Открытия», составляет порядка 15 000.

Снижение комиссии до 1% доступно для клиентов, чей торговый оборот не превышает 500 тысяч рублей в месяц. Предложение действует в рамках пакетов «Первый шаг», «Быстрый рост» и «Свой бизнес».

Кроме того, в связи с переходом большинства компаний на дистанционную модель бизнеса и развитием сервисов курьерской доставки, банк «Открытие» готов оперативно обеспечить таких клиентов высокоскоростными переносными терминалами оплаты. Это оборудование позволит предприятиям принимать платежи от находящихся в самоизоляции покупателей, в том числе с помощью технологии бесконтактной оплаты.

Александр Дынин,
директор департамента эквайринга банка «Открытие»:

Наши новые меры поддержки особенно актуальны для предприятий малого и микробизнеса с небольшим торговым оборотом. Эти клиенты наиболее чувствительны к росту или, наоборот, уменьшению издержек на содержание своего бизнеса. Мы рады поддержать их в этот непростой для экономики период.

Банк «Открытие» также настроил свои эквайринговые системы для приема оплаты с помощью карт с истекшим сроком действия. Со 2 апреля 2020 года такие карты принимаются во всей эквайринговой сети банка, которая на сегодняшний день насчитывает более 40 000 точек по всей стране.

ПАО Банк «ФК Открытие»

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость