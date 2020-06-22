Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 июня 22°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Потребитель
56

Банк «Открытие» снижает ставки по ипотеке

С 25 июня банк «Открытие» снижает ставки по всем базовым программам ипотечного кредитования. При этом для зарплатных и корпоративных клиентов продолжают действовать специальные скидки.

С указанной даты приобрести квартиру в строящемся доме в рамках программы «Новостройка» можно будет по ставке от 7,5%. Рефинансирование ипотеки других банков (программа «Рефинансирование») и покупка готового жилья по программе «Квартира» будут доступны по ставке от 7,8%.

16 июня 2020 г. банк также снизил ставки по «Госпрограмме 2020» до 5,99% на покупку жилья у застройщика, а также представил новые условия кредитования военнослужащим. Кроме того, в «Открытии» продолжает действовать программа «Семейная ипотека» со ставкой 4,7%.

Ипотечный кредит в банке «Открытие» можно получить на сумму до 30 млн рублей на срок до 30 лет. Оформить заявку, получить кредитное решение и консультацию специалиста, а также подать необходимые документы в банк можно дистанционно — через онлайн-каналы. Важным преимуществом также является возможность альтернативного подтверждения дохода и занятости. Подать заявку на кредит в «Открытие» можно без справки о доходах и копии трудовой книжки.

Нина Крючкова,
заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие»:

Последовательное снижение кредитных ставок на российском финансовом рынке делает покупку жилья сегодня как никогда доступной для широкого круга клиентов. Со своей стороны, мы рады предложить большой выбор программ под разные цели, а также качественный сервис и высокотехнологичное обслуживание, чтобы сделать общение заемщика с банком максимально удобным и приятным.

С более подробной информацией об условиях ипотечного кредитования в «Открытии» можно ознакомиться на сайте банка: https://www.open.ru/.

* Условия кредитования. Ставка 5,99% годовых действует при выполнении следующих условий:

Сумма кредита:

  • от 500 тыс. до 8 млн рублей для приобретения квартиры в новостройке в Москве и МО, Санкт-Петербурге и ЛО
  • от 500 тыс. до 3 млн рублей для других регионов РФ
  • первоначальный взнос — от 20% до 80%
  • страхование жизни и трудоспособности

ПАО Банк «Открытие»

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость