22 марта
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Потребитель

Банк «Открытие» снизил до 15% размер первоначального взноса по ипотеке

Банк «Открытие» (входит в Группу ВТБ) улучшил условия по программам ипотеки для первичного и вторичного жилья. Теперь клиенты «Открытия» могут оформить ипотеку при первоначальном взносе — от 15%.

Домик.
Домик.
Источник: freepik, автор jcomp.

Снижение первоначального взноса до 15% даст возможность большему числу клиентов оформить ипотеку на максимально комфортных условиях. Предложение распространяется на классические программы «Новостройка» и «Вторичное жилье».

Программы «Новостройка» и «Вторичное жилье» позволяют купить квартиру на первичном или вторичном рынке недвижимости в многоквартирном доме. Максимальная сумма кредита — 50 млн рублей, срок кредитования — до 30 лет. Размер первоначального взноса — от 15%, для клиентов, получающих зарплату на карту банка — от 10%.

Подать заявку на ипотечный кредит можно как в офисе банка, так и онлайн.

С полными условиями и ставками ипотечных программ можно ознакомиться на сайте банка.

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