Банк «Открытие» снизил первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой

Банк « Открытие » снизил размер первоначального взноса по программе ипотечного кредитования с государственной поддержкой до 15%. Это позволит сделать приобретение нового жилья доступным для более широкого круга заемщиков.

Программа предусматривает покупку квартиры в новостройке у застройщика. Максимальная сумма кредита составляет 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а также 6 млн руб. для остальных регионов России. Срок кредитования — до 30 лет, ставка в «Открытии» — от 5,99%. .

Стать заемщиком по госпрограмме может любой гражданин РФ вне зависимости от возраста, семейного положения и социального статуса. Оформить кредит в «Открытии» можно всего по двум документам, а прийти в банк потребуется лишь один раз непосредственно на сделку. Подать заявку на ипотеку, предоставить все необходимые документы, получить кредитное решение и вести переговоры с банком можно полностью онлайн без риска для здоровья.

Нина Крючкова,

заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие»:

Льготная ипотека пользуется высоким спросом у наших клиентов. Всего за время действия госпрограммы мы выдали кредиты на сумму свыше 8 млрд рублей. Мы рады, что более 2,6 тысяч семей смогли за это время смогли улучшить свои жилищные условия с нашей помощью.

Ставка 5,99% годовых — действует при выполнении следующих условий: сумма кредита — от 500 тыс. до 12 млн рублей для приобретения квартиры в новостройке в Москве и МО, Санкт-Петербурге, ЛО и от 500 тыс. до 6 млн рублей для других регионов РФ; первоначальный взнос — от 20% до 80%; страхование жизни и трудоспособности. Цель кредитования — приобретение квартиры у застройщиков, осуществляющих строительство в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ в многоквартирном доме, аккредитованном банком «Открытие». Срок кредитования — от 3 до 30 лет. Валюта кредита — рубли РФ. Количество заемщиков по кредитному договору — не более трех. ПАО Банк «ФК Открытие».