Банк «Открытие» снизил ставки по ипотеке

Ипотека на вторичное жилье. Цель кредитования — приобретение квартиры или последней доли в квартире на вторичном рынке недвижимости. Условия ипотечного кредитования по ставке 9,1% (только для онлайн-заявки!); сумма кредита, руб. — от 6 до 30 млн; первоначальный взнос — от 40% до 80%; срок кредитования — от 3 до 30 лет; страхование жизни и трудоспособности — обязательно; страхование риска утраты (ограничения) права собственности на приобретаемую недвижимость — обязательно. Общие условия: ставка — от 9,1% годовых; Сумма кредита: от 500 тыс. до 30 млн рублей для приобретения недвижимости в Москве и МО, Санкт-Петербурге, ЛО и от 500 тыс. до 15 млн рублей для других регионов РФ; срок кредитования — от 3 до 30 лет; первоначальный взнос: от 30% до 80% — если вы или хотя бы один из ваших созаемщиков являетесь ИП/владельцем (совладельцем) бизнеса и от 20% до 80% — в иных случаях; валюта кредита — рубли РФ; количество заемщиков по кредитному договору — не более трех.

Ипотека на новостройку. Цель кредитования — приобретение квартиры на первичном рынке недвижимости в многоквартирном доме, аккредитованном банком «Открытие». Ставка 8,8% годовых только для онлайн-заявки; сумма кредита от 6 млн рублей; первоначальный взнос от 40%; страхование жизни и трудоспособности — обязательно. Общие условия: ставка — от 8,8% годовых; сумма кредита: от 500 тыс. до 30 млн рублей для приобретения недвижимости в Москве, МО, Санкт-Петербурге, ЛО и от 500 тыс. до 15 млн рублей для других регионов РФ; срок кредитования —от 3 до 30 лет; первоначальный взнос: от 30% до 80% — если вы или хотя бы один из ваших созаемщиков являетесь ИП/владельцем (совладельцем) бизнеса и от 20% до 80% — в иных случаях; валюта кредита — рубли РФ; количество заемщиков по кредитному договору — не более трех.

Рефинансирование. Ставка 9,1% годовых только для онлайн-заявки; cумма кредита — от 6 млн рублей; первоначальный взнос от 40%; действующая ипотека оформлена в другом банке; страхование жизни и трудоспособности — обязательно; страхование риска утраты (ограничения) права собственности на приобретаемую недвижимость — обязательно. Цель кредитования — погашение ипотечного кредита или займа, обеспеченного залогом квартиры или залогом имущественных прав по договору участия в долевом строительстве, залогодержателем по которому является банк или иная организация. Ставка при рефинансировании кредита, оформленного: в иной организации от 9,1% и в банке «Открытие» от 10,4%; сумма кредита: от 500 тыс. до 30 млн рублей для Москвы и МО, Санкт-Петербурга, ЛО и от 500 тыс. до 15 млн рублей для других регионов РФ; валюта кредита — рубли РФ; срок кредитования — от 3 до 30 лет; размер кредита от стоимости залога: от 20% до 70% — если вы или хотя бы один из ваших созаемщиков являетесь ИП/владельцем (совладельцем) бизнеса и от 20% до 80% — в иных случаях; количество заемщиков по кредитному договору — не более трех.