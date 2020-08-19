Банк «Открытие» снизил ставки по ипотеке

Банк «Открытие» улучшил условия по ипотечным кредитам. Теперь клиенты могут получить ипотеку на строящееся жильё по ставке от 7,5%, на вторичное от 7,6% и на рефинансирование от 7,8% годовых. Кроме того, по программам государственного субсидирования процентной ставки отменена надбавка к процентной ставке при первоначальном взносе менее 20%.

Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости — займы с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилья, а также кредит под залог находящейся в собственности квартиры. Срок ипотечного кредита в банке «Открытие» составляет от 3 до 30 лет. Клиенты банка могут использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса и погашения ипотечного кредита на покупку готового или строящегося жилья.

По итогам первого полугодия 2020 года согласно данным Frank RG «Открытие» занял место в ТОП-5 банков по объему выдачи ипотеки. Ипотечный портфель банка за восемь месяцев этого года увеличился более чем в 1,2 раза и на 1 августа 2020 года составил 194,7 млрд. руб.

Подробнее о программах ипотечного кредитования можно узнать на сайте банка.

Условия ипотечного кредита на строящееся жильё. Цель кредитования — приобретение квартиры на первичном рынке недвижимости в многоквартирном доме, аккредитованном банком «Открытие». Ставка — от 7,5% годовых. Сумма кредита: от 500 тыс. до 30 млн рублей для приобретения недвижимости в Москве и МО, Санкт-Петербурге (ЛО) и от 500 тыс. до 15 млн рублей для других регионов РФ. Срок кредитования —от 3 до 30 лет. Первоначальный взнос: от 10% до 80% — если вы являетесь зарплатным клиентом банка «Открытие»; от 30% до 80% — если вы или хотя бы один из ваших созаемщиков являетесь ИП/владельцем (совладельцем) бизнеса; от 20% до 80% — в иных случаях. Валюта кредита — рубли РФ. Количество заемщиков по кредитному договору — не более трех. Условия ипотечного кредита на вторичное жилье. Цель кредитования — приобретение квартиры или последней доли в квартире на вторичном рынке недвижимости. Ставка — от 7,6% годовых. Сумма кредита: от 500 тыс. до 30 млн рублей для приобретения недвижимости в Москве и МО, Санкт-Петербурге (ЛО) и от 500 тыс. до 15 млн рублей для других регионов РФ. Срок кредитования — от 3 до 30 лет. Первоначальный взнос: от 10% до 80% — если вы являетесь зарплатным клиентом банка «Открытие»; от 30% до 80% — если вы или хотя бы один из ваших созаемщиков являетесь ИП/владельцем (совладельцем) бизнеса; от 20% до 80% — в иных случаях. Валюта кредита — рубли РФ. Количество заемщиков по кредитному договору — не более трех. Условия рефинансирования ипотечного кредита. Цель кредитования — погашение ипотечного кредита или займа, обеспеченного залогом квартиры или залогом имущественных прав по договору участия в долевом строительстве, залогодержателем по которому является банк или иная организация. Ставка при рефинансировании кредита, оформленного: в иной организации от 7,8%; в банке «Открытие» от 8,5%. Сумма кредита: от 500 тыс. до 30 млн рублей для Москвы и МО, Санкт-Петербурга (ЛО) и от 500 тыс. до 15 млн рублей для других регионов РФ. Валюта кредита — рубли РФ. Срок кредитования — от 3 до 30 лет. Размер кредита от стоимости залога: от 20% до 70% — если вы или хотя бы один из ваших созаемщиков являетесь ИП/владельцем (совладельцем) бизнеса; от 20% до 80% — в иных случаях. Количество заемщиков по кредитному договору — не более трех.

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