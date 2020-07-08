Банк «Открытие» снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию до 6,9%

Важным преимуществом кредитования в «Открытии» является учет в кредитном решении дополнительного источника дохода. Таким источником может стать, например, дополнительное место работы (в том числе фриланс), сдача недвижимости в аренду, дивиденды от ценных бумаг, алименты и т.п. При этом документально подтверждать такой доход не нужно. Кредит можно оформить за один визит в отделение банка.
Кредит предоставляется на любые цели (ремонт, отдых, покупка автомобиля, обучение), в том числе для рефинансирования ранее оформленных кредитов -как в «Открытии», так и в других банках. Причем для оформления рефинансирования не нужно предоставлять документы из другого банка. Кредит можно погашать досрочно без комиссий. Дополнительно всем заемщикам «Открытие» дарит дебетовую карту Opencard, которая позволяет получать кэшбэк за покупки до 11%.
«Наше предложение по кредиту наличными — одно из самых выгодных на рынке, — говорит Михаил Чамров, директор департамента кредитного бизнеса банка „Открытие“. — Как правило, основную часть потребительского кредита заемщики выплачивают в течение первых 12 месяцев, именно поэтому мы сделали программу, позволяющую максимально комфортно обслуживать свой долг».
Подать заявку на кредит можно как в офисе ПАО Банк «ФК Открытие», так и на сайте банка www.open.ru. Решение по кредиту клиент получает в течение трех минут онлайн. Дату платежа заемщик может выбирать самостоятельно, гасить кредит удобно в интернет-банке и мобильном приложении в режиме без комиссий. Сумма: 50 тыс.— 3 млн. руб. (кредит «Универсальный"), 50 тыс.— 5 млн. руб. (кредиты «Нужные вещи» и «Профессионал»). Срок: 24, 36, 48 или 60 мес. Годовая ставка: 6,9% — в первые 12 мес. С 13-го мес.: 7,4% — 19,9% (кредит «Нужные вещи»), 7,9% — 13,4% (кредит «Профессионал»), 9,9% — 19,9% (кредит «Универсальный») определяется индивидуально на основании скоринга. Неустойка за просрочку ежемесячного платежа — 0,1% от суммы обязательств за каждый день просрочки. При непредставлении заемщиком документов о закрытии рефинансируемых кредитов в течение 60 дней ставка увеличивается на 5 п.п. Все доходы заемщика не по основному месту работы определяются в соответствии с риск-политикой банка. Условия действительны при заключении договора страхования с ПАО СК «Росгосстрах» (лицензии ЦБ РФ СЛ No 0001, СИ No 0001, выданы