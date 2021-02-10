Банк «Открытие» снизил ставки по льготной ипотеке

Банк « Открытие » снизил ставки по трем льготным программам ипотечного кредитования. Минимальная ставка по « Госпрограмме 2020 «* снижена до 5,85%, по « Семейной ипотеке «* - до 4,65%, по рефинансированию военной ипотеки — до 7,3% годовых.

«Госпрограмма 2020» — одна из самых популярных ипотечных программ, предусматривающая покупку жилья в новостройке у застройщика. Максимальная сумма кредита составляет 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а также 6 млн руб. для остальных регионов России. Срок кредитования — до 30 лет, размер первоначального взноса — от 15%. Ставка 5,85% действует при приобретении квартиры у ключевых партнеров банка. По кредитам с первоначальным взносом менее 20% применяется надбавка 0,5%.

Подать заявку на «Семейную ипотеку» могут семьи, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй или последующий ребенок. Взять кредит по ставке 4,65% можно на покупку квартиры в новостройке непосредственно у застройщика (за исключением сельских поселений Дальневосточного федерального округа, где программа предусматривает также покупку жилья на вторичном рынке). Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей могут взять кредит на сумму до 12 млн руб. В других регионах страны максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей. Срок кредитования — до 30 лет, размер первоначального взноса — от 20% с учетом материнского капитала.

Программа «Военная ипотека» позволяет военнослужащим-участникам накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения (НИС) взять кредит на приобретение жилья на первичном и вторичном рынках на льготных условиях. Теперь клиенты банка «Открытие» могут рефинансировать ранее взятую военную ипотеку по сниженной ставке 7,3%.

Нина Крючкова,

заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие»:

— Мы рады предложить специальные условия кредитования тем, кто больше всего в них нуждается. Чтобы оформить кредит у нас, клиенту не нужно приходить в отделение (все процедуры доступны онлайн), даже оформить сделку можно на территории застройщика или в любой другой локации. При принятии кредитного решения мы учитываем все доходы заемщика и оформляем заявку всего по двум документам. Так что ипотека в «Открытии» — это не только выгодно, но и удобно.

* Цель кредитования — приобретение квартиры у застройщиков, осуществляющих строительство в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ в многоквартирном доме, аккредитованном банком «Открытие». Аккредитованные банком объекты строительства. Ставка — от 5,99% годовых. Сумма кредита: от 500 тыс. до 12 млн рублей для приобретения квартиры в новостройке в Москве и МО, Санкт-Петербурге и ЛО; от 500 тыс. до 6 млн рублей для других регионов РФ. Срок кредитования — от 3 до 30 лет. Первоначальный взнос — от 15% до 80%. Валюта кредита — рубли РФ. Количество заемщиков по кредитному договору — не более трех.

**Семейная ипотека — ипотечная программа поддержки семей с детьми, субсидируемая государством. Ставка 4,65% годовых. Сумма кредита: от 500 тыс. до 12 млн рублей для приобретения квартиры в Москве и МО, Санкт-Петербурге и ЛО; от 500 тыс. до 6 млн рублей для других регионов РФ. Срок кредитования — от 3 до 30 лет. Первоначальный взнос — от 15% до 80%. Cтрахование жизни и трудоспособности — обязательно.

ПАО Банк «ФК Открытие»