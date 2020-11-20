Банк «Открытие» снизил тарифы в два раза на расчеты таможенной картой

Со 2 ноября 2020 года по 31 марта 2021 года в банке «Открытие» предприниматели могут провести расчеты картой платежной системы «Таможенная карта» с 50% скидкой. Банк снизил в два раза тарифы для новых и текущих клиентов, которые ранее не пользовались продуктом.