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Банк «Открытие» снизил тарифы в два раза на расчеты таможенной картой

Со 2 ноября 2020 года по 31 марта 2021 года в банке «Открытие» предприниматели могут провести расчеты картой платежной системы «Таможенная карта» с 50% скидкой. Банк снизил в два раза тарифы для новых и текущих клиентов, которые ранее не пользовались продуктом.

Банковская карта.
Банковская карта.
СС0

Карта предназначена для компаний и индивидуальных предпринимателей, которые ведут внешнеэкономическую деятельность и осуществляют платежи в пользу таможенных органов. Карта позволяет проводить онлайн оплату таможенных платежей в день декларирования товаров без авансирования средств и выпуска пластиковой карты. Пользователям доступен бесплатный многофункциональный личный кабинет, с доступом к электронному декларированию и полезной отчетностью — упрощает бухгалтерский учет, сокращает операционные затраты компании.

Для удобства пользователей реализован «бесшовный» переход из онлайн приложения банка в личный кабинет платежной системы по технологии single sign on. Она позволяет клиенту всего один раз пройти процедуру аутентификации при входе в личный кабинет банка.

Татьяна Асмаковец,
заместитель директора департамента развития среднего бизнеса банка «Открытие»:

— Виртуальная таможенная карта выпускается и обсуживается бесплатно. Направить заявку на выпуск карты можно через интернет-банк «Бизнес-Портал». Карта активируется в режиме онлайн. Банк «Открытие» продолжает постоянно улучшать и развивать свои сервисы для удобства клиентов, эта работа для нас остается абсолютным приоритетом.

Дополнительную информацию и условия обслуживания карты можно узнать на сайте банка

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

ПАО Банк «ФК Открытие»

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