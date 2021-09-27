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Банк «Открытие» упростил расчеты с контрагентами в интернет-банке для МСБ

В «Бизнес-портале» появились новые опции для зарплатных клиентов, акцепт платежных требований и более широкие возможности для работы с контрагентами.

Ноутбук.
Ноутбук.

Теперь рассчитываться с контрагентами предприниматели могут через платежные требования. Оплата производится нажатием кнопки «Акцептовать» без создания платежных поручений и заполнения реквизитов. Банк сам сообщит о поступлении платежного требования по СМС, а увидеть его можно в ленте операций интернет-банка.

В разделе «Зарплатный проект» доступны новые опции для удобства создания ведомостей: ФИО персонального менеджера теперь указаны на экране, также появились онлайн-обновления справочника, в том числе исключение из списка уволившихся сотрудников и выгрузка списка сотрудников по датам открытия им карточных счетов.

В разделе «Контрагенты» можно использовать в расчетах справочник контрагентов — простой и удобный сервис для работы с контрагентами и платежами. Теперь добавлять контрагентов в справочник можно тремя способами: автоматически — при отправке платежа или поступлении оплаты, загружать из 1С или вручную. Банк проверит контрагентов на благонадежность и в случае судебных дел или неоплаченных налогов предупредит о них при совершении платежа. Сервис «Светофор» подключен автоматически.

Кроме того, предприниматели могут получить финансовую аналитику доходов и расходов за 2 года. В разделе «Мои счета» бесплатно можно посмотреть, кому перечисляется больше денег и как меняется динамика трат и поступлений на графиках и в цифрах.

Подробности обновлений «Бизнес-портала» для малого и среднего бизнеса можно узнать в дайджесте.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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