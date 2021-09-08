Банк «Открытие» упростил валютные платежи для корпоративных клиентов

Теперь при валютных платежах реквизиты счета контрагента и иностранного банка — получателя средств проверяются автоматически с помощью стандарта IBAN (международный номер банковского счета). Это снижает количество ошибок при формировании платежных поручений и исключает возвраты валютных платежей от банков — контрагентов. Кроме того, корпоративным клиентам банка «Открытие» доступен справочник уникальных номеров контрактов. Это позволяет проверить правильность уникальных номеров, стоящих на учете внешнеторговых контрактов и кредитных договоров, чтобы корректно оформить платеж.

Банк также запустил сервис, который автоматически заполняет документы валютного контроля при их создании в ДБО, что значительно экономит время клиентов. Появилась возможность выгрузки онлайн-отчетов по платежам и справкам о подтверждающих документах в рамках УНК.

Андрей Карасев,

старший вице-президент , директор департамента корпоративного бизнеса банка «Открытие»:

«В 2020—2021 гг. банк «Открытие» комплексно автоматизировал сервисы для корпоративных клиентов. Теперь в ДБО у них есть полный набор возможностей для работы с контрагентами в РФ и за рубежом. Это быстро, удобно и безопасно. Одним из ключевых приоритетов в 2021 году для нас является формирование транзакционной линейки, превосходящей рыночные аналоги, и мы рады предоставить максимально полезные и удобные сервисы для наших клиентов с ВЭД — от комфортного режима работы и гибких тарифов до современных цифровых услуг. До конца года мы дополнительно предложим ряд новых продуктов: например, клиенты смогут получать уведомления о выпущенных в их пользу платежах и отслеживать их нахождение — SWIFT GPI — Inbound Tracking.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.