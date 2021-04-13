Банк «Открытие» увеличивает ставки по вкладам в рублях

Теперь максимальная доходность в линейке депозитов для физических лиц достигает 5% годовых при получении процентов в конце срока (по вкладу «Весенний»).

Для клиентов, которые не желают фиксировать ставку по сбережениям на длительный срок, «Открытие» предлагает накопительный счёт «Моя копилка» со ставкой 4.3% годовых (для премиальных клиентов банка — 4.5%).

Также на 0,2−0,25 п.п. увеличены процентные ставки по вкладам «Надежный», «Активное пополнение», «Свободное управление», «Основной доход».

Все вклады и накопительные счета, за исключением вклада «Основной доход», можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка.

Условия по вкладу. Валюта вклада — рубли РФ; срок вклада — 367 дней, 548 дней, 730 дней; минимальная сумма для открытия вклада — 50 000 рублей; максимальная сумма денежных средств, которые вкладчик может разместить во вклад (ы) на условиях продукта «Срочный вклад «Весенний» путем заключения одного или нескольких договоров данного вклада не может превышать 15 млн рублей (банк вправе отказать вкладчику в заключении договора вклада, если сумма вклада по данному договору превышает разницу между 15 млн рублей и суммой денежных средств, размещенных ранее во вклад (ы) на условиях данного продукта); пополнение вклада — не предусмотрено; частичное снятие средств — не предусмотрено; при досрочном снятии суммы вклада или ее части договор вклада считается расторгнутым, а проценты по вкладу выплачиваются из расчета фактического количества дней нахождения денежных средств на счете вклада, исходя из ставки по вкладу «До востребования», действующей на дату расторжения договора. Дополнительные условия- отсутствуют.

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