Банк «Открытие» вернет предприятиям малого и среднего бизнеса комиссию за операции в Системе быстрых платежей

В рамках государственной программы оказания дополнительной поддержки бизнесу, банк « Открытие » будет возвращать компаниям малого и среднего бизнеса комиссии за операции в рамках Системы быстрых платежей, совершенные с 1 июля по 31 декабря 2021 года.

Возврат комиссии будет осуществляться автоматически, за каждый месяц в период действия программы. Получить такую компенсацию могут как действующие, так и новые клиенты банка.

Подключиться к сервису приема платежей через СБП просто: достаточно дистанционно подать заявку на сайте банка, позвонить на горячую линию или обратиться в офис банка в своем городе или регионе. Сотрудники банка помогут определить оптимальный вариант подключения предприятия к Системе быстрых платежей.

«Мы видим, как платежи по QR-кодам набирают свою популярность. Моментальное перечисление средств и низкие тарифы, позволяют предприятиям все больше и больше выбирать такой способ расчетов со своими покупателями. И сейчас, при поддержке государства, мы рады предложить своим клиентам еще более выгодные условия» — отметил начальник управления продаж департамента эквайринга банка «Открытие» Виталий Брикунов.

Система быстрых платежей работает с использованием QR-кодов. Для оплаты необходимо приложение любого банка, подключенного к СБП. Стандартная комиссия составляет 0,4% или 0,7%, в зависимости от вида деятельности предприятия. В период программы господдержки малого и среднего бизнеса эти комиссии будут полностью возвращаться предприятиям.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.