Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 марта 3°C
﻿
Потребитель
19

Банк «Открытие» вернул предпринимателям более 200 млн рублей кэшбэком

Держатели бизнес-карт из числа малого и среднего бизнеса за год получили кэшбэк на сумму более 200 млн рублей.

ПАО Банк «ФК Открытие»

В рамках программы лояльности «Деловой подход» клиенты банка «Открытие» получают кэшбэк в размере 1% за любые покупки по бизнес-картам. Кроме того, банк возвращает им 5% за покупки по наиболее востребованным категориям: АЗС, кафе, рестораны, фастфуд, строительные материалы и ремонт. Программа для предпринимателей была запущена год назад.

В программе участвуют как традиционные пластиковые карты, так и виртуальная карта Digital Business Card. Программа лояльности подключается автоматически при выпуске карты, а использовать начисленный кэшбэк можно в любой момент — достаточно просто перевести его с бонусного на расчетный счет. Сделать это можно онлайн в системе дистанционного обслуживания «Бизнес-портал». Максимальная сумма кэшбэка составляет 15 000 рублей в месяц.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA-") и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость