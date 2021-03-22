Банк «Открытие» вернул предпринимателям более 200 млн рублей кэшбэком

Держатели бизнес-карт из числа малого и среднего бизнеса за год получили кэшбэк на сумму более 200 млн рублей.

В рамках программы лояльности «Деловой подход» клиенты банка «Открытие» получают кэшбэк в размере 1% за любые покупки по бизнес-картам. Кроме того, банк возвращает им 5% за покупки по наиболее востребованным категориям: АЗС, кафе, рестораны, фастфуд, строительные материалы и ремонт. Программа для предпринимателей была запущена год назад.

В программе участвуют как традиционные пластиковые карты, так и виртуальная карта Digital Business Card. Программа лояльности подключается автоматически при выпуске карты, а использовать начисленный кэшбэк можно в любой момент — достаточно просто перевести его с бонусного на расчетный счет. Сделать это можно онлайн в системе дистанционного обслуживания «Бизнес-портал». Максимальная сумма кэшбэка составляет 15 000 рублей в месяц.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA-") и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.