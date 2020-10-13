Банк «Открытие» выдал жителям Алтайского края один миллиард рублей на приобретение жилья

Банк « Открытие » в Алтайском крае за 9 месяцев 2020 года выдал 1,1 миллиард кредитных средств в рамках ипотечного кредитования. 665 алтайских семей стали обладателями собственного жилья благодаря ипотечным программам банка «Открытие». Объем ипотечных выдач по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился более чем в два раза.

Главным импульсом для повышения спроса на ипотечные кредиты в 2020 году стал запуск программ с государственной поддержкой. В рамках таких программ банк выдал около трети от общего объема — 323 млн рублей.

Эльвира Вебер,

управляющий банком «Открытие» в Алтайском крае:

— С начала года банк несколько раз снижал ставки по ипотечным программам, вслед за снижением ставки ЦБ РФ. Это способствовало тому, что большое количество людей, взявших ипотеку ранее по более высоким ставкам, в 2020 году смогли рефинансировать свои кредиты по новой, гораздо более низкой ставке. Тем самым им удалось существенно снизить свою долговую нагрузку. Таких кредитов наш банк за 9 месяцев текущего года выдал на 276 млн рублей.

В течение 9 месяцев нынешнего года спрос на квартиры на первичном и на вторичном рынках делился примерно поровну — 543 млн рублей на квартиры в строящихся домах и 561 — на вторичное жилье.

Ипотечный кредитный портфель банка «Открытие» в Алтайском крае на 1 октября 2020 года составил 1,9 млрд рублей, что в два раза больше, чем за тот же период годом ранее.

Сегодня в банке «Открытие» можно взять кредит на приобретение квартиры на первичном и вторичном рынках, оформить займ с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилья, а также кредит под залог находящейся в собственности квартиры. Срок ипотечного кредита в банке «Открытие» может составлять до 30 лет. Клиенты банка могут использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса и погашения ипотечного кредита на покупку готового или строящегося жилья.

С 18 августа банк «Открытие» улучшил условия и по собственным ипотечным кредитам. Клиенты могут получить ипотеку на строящееся жильё по ставке от 7,3%, на вторичное от 7,6% и на рефинансирование от 7,8% годовых, по госпрограмме — от 5,99%.

По итогам первого полугодия 2020 года, согласно данным Frank RG «Открытие» вошел в ТОП-5 банков по объему выдачи ипотеки.

Подробнее о программах ипотечного кредитования можно узнать на сайте банка.

Условия ипотечного кредитования с господдержкой. Цель кредитования — приобретение квартиры у застройщиков, осуществляющих строительство в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ в многоквартирном доме, аккредитованном банком «Открытие». Ставка — от 5,99% годовых. Сумма кредита: от 500 тыс. до 12 млн рублей для приобретения квартиры в новостройке в Москве и МО, Санкт-Петербурге и ЛО и от 500 тыс. до 6 млн рублей для других регионов РФ. Срок кредитования — от 3 до 30 лет. Первоначальный взнос — от 15% до 80%. Валюта кредита — рубли РФ. Количество заемщиков по кредитному договору — не более трех. Условия ипотечного кредитования на строящееся жильё. Цель кредитования — приобретение квартиры на первичном рынке недвижимости в многоквартирном доме, аккредитованном банком «Открытие». Ставка — от 7,5% годовых. Сумма кредита: от 500 тыс. до 30 млн рублей для приобретения недвижимости в Москве и МО, Санкт-Петербурге и ЛО и от 500 тыс. до 15 млн рублей для других регионов РФ. Срок кредитования —от 3 до 30 лет. Первоначальный взнос: от 10% до 80% — если вы являетесь зарплатным клиентом банка «Открытие»; от 30% до 80% — если вы или хотя бы один из ваших созаемщиков являетесь ИП/владельцем (совладельцем) бизнеса; от 20% до 80% — в иных случаях. Валюта кредита — рубли РФ. Количество заемщиков по кредитному договору — не более трех. Условия ипотечного кредитования на вторичном рынке жилья. Цель кредитования — приобретение квартиры или последней доли в квартире на вторичном рынке недвижимости. Ставка — от 7,6% годовых. Сумма кредита: от 500 тыс. до 30 млн рублей для приобретения недвижимости в Москве и МО, Санкт-Петербурге и ЛО

и от 500 тыс. до 15 млн рублей для других регионов РФ. Срок кредитования — от 3 до 30 лет. Первоначальный взнос: от 10% до 80% — если вы являетесь зарплатным клиентом банка «Открытие»; от 30% до 80% — если вы или хотя бы один из ваших созаемщиков являетесь ИП/владельцем (совладельцем) бизнеса; от 20% до 80% — в иных случаях. Валюта кредита — рубли РФ. Количество заемщиков по кредитному договору — не более трех. Рефинансирование. Цель кредитования — погашение ипотечного кредита или займа, обеспеченного залогом квартиры или залогом имущественных прав по договору участия в долевом строительстве, залогодержателем по которому является банк или иная организация. Ставка при рефинансировании кредита, оформленного в иной организации от 7,8%, в банке «Открытие» — от 8,5%. Сумма кредита: от 500 тыс. до 30 млн рублей для Москвы и МО, Санкт-Петербурга и ЛО и от 500 тыс. до 15 млн рублей для других регионов РФ. Валюта кредита — рубли РФ. Срок кредитования — от 3 до 30 лет. Размер кредита от стоимости залога: от 20% до 70% — если вы или хотя бы один из ваших созаемщиков являетесь ИП/владельцем (совладельцем) бизнеса; от 20% до 80% — в иных случаях. Количество заемщиков по кредитному договору — не более трех.

ПАО Банк «ФК Открытие»