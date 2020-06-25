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Банк «Открытие» возобновил работу всех отделений в Алтайском крае

Банк «Открытие» возобновил работу всех точек обслуживания клиентов в Алтайском крае в полноценном режиме. Ранее, в период официально объявленного в России режима самоизоляции и «нерабочих дней», работало 60−70% отделений, либо они работали по сокращенному графику. Банк постепенно увеличивал количество открытых офисов по мере улучшения эпидемиологической ситуации и роста числа посетителей и переводил их на обычный режим работы.

Банк «Открытие» возобновил работу всех отделений в Алтайском крае
Банк «Открытие» возобновил работу всех отделений в Алтайском крае
Анна Зайкова.

Офисы банка продолжат работать с соблюдением всех необходимых требований безопасности для клиентов и сотрудников. Во всех точках обслуживания нанесена необходимая разметка для социального дистанцирования посетителей. В офисах регулярно производится проветривание и дезинфекция. Уборка помещений, в которых работают сотрудники или присутствуют клиенты, а также обязательная обработка рабочих поверхностей, с которыми контактируют клиенты, будет проходить каждый час. Для сотрудников банка сохранится режим работы с использованием защитных масок и перчаток.

Сеть банка «Открытие» насчитывает 605 отделений в 73 регионах России.

В Алтайском крае работает 10 точек обслуживания банка.

Ознакомиться с графиком работы офисов и предварительно записаться на обслуживание можно в разделе «Офисы и банкоматы».

Обращаем особое внимание на то, что банк расширил спектр сервисов, доступных в каналах дистанционного обслуживания. На сегодняшний день большая часть услуг и сервисов, которые предоставляет банк, доступна в интернет-банке и мобильном приложении

Банк «Открытие»

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