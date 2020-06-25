Банк «Открытие» возобновил работу всех отделений в Алтайском крае

Банк «Открытие» возобновил работу всех точек обслуживания клиентов в Алтайском крае в полноценном режиме. Ранее, в период официально объявленного в России режима самоизоляции и «нерабочих дней», работало 60−70% отделений, либо они работали по сокращенному графику. Банк постепенно увеличивал количество открытых офисов по мере улучшения эпидемиологической ситуации и роста числа посетителей и переводил их на обычный режим работы.