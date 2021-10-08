Банк «Открытие» ввел вклад с повышенными ставками для зарплатных клиентов и пенсионеров ​

Банк « Открытие » предлагает своим клиентам новый рублевый вклад «Надежный партнер». Его ставка на 0,2 процентных пункта выше, чем у стандартного вклада «Надежный».

Вклад «Надежный партнер» могут открыть клиенты, которые за последние три месяца получали заработную плату на банковскую карту по тарифу «Opencard Зарплатная», активировали банковскую карту с тарифом «Opencard Зарплатная» или получали зачисления пенсии из Пенсионного фонда РФ на банковскую карту по тарифу «Opencard», «Opencard Зарплатная» НПС «МИР».

При заключении договора клиент выбирает способ выплаты процентов: единовременно за весь срок — в день размещения средств или в последний день действия вклада. Также возможна ежемесячная выплата процентов в число месяца, соответствующее дате открытия вклада.

Размер ставки по вкладу определяется в зависимости от способа выплаты процентов, выбранного клиентом. Максимальная ставка, которой могут воспользоваться клиенты банка, с выплатой процентов в конце срока составляет 6,70% годовых, с выплатой процентов ежемесячно — 6,33%, с выплатой процентов в начале срока — 5,95% (при размещении на срок 730 дней).

Минимальная сумма вклада — 50 тысяч рублей. Возможность пополнения или частичного снятия средств не предусмотрена.

Вклад «Надежный партнер» можно оформить как в офисе, так и в удаленных каналах банка.

Более подробно ознакомиться с условиями по новому вкладу можно в отделениях или при обращении в контакт-центр банка.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.