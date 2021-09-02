Банк «Открытие» запускает акцию «Тест-драйв» для малого бизнеса

С 1 сентября в банке « Открытие » стартует акция «Тест-драйв» для компаний малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Она предусматривает обнуление всех самых важных платежей для компаний этого сегмента и продлится до конца года.

В акции могут участвовать клиенты, открывшие первый расчетный счет в банке «Открытие» и одновременно подключившие пакет услуг «Свой бизнес» в период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года.

В течение четырех месяцев с даты подключения к акции не будут взиматься комиссии за межбанковские платежи, переданные в банк с использованием систем ДБО, на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, на счета физических лиц в рамках зарплатных проектов сверх лимита, включенного в пакет услуг «Свой бизнес». Кроме того, до 31 декабря 2021 года включительно банк не будет брать комиссию и за внесение наличных по бизнес-карте в рамках пакета услуг «Свой бизнес».

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей. Организатор акции ПАО ФК Банк «Открытие». Период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года. Подробнее на open.ru