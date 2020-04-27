Банк «Открытие» запускает ипотеку по ставке 6,25%

Программа предусматривает покупку квартиры в новостройке непосредственно у застройщика. Максимальная сумма кредита составляет 8 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а также 3 млн руб. для остальных регионов России. Срок кредитования — до 30 лет, размер первоначального взноса — от 20%.
При этом оформить льготную ипотеку можно в дистанционных каналах, не нарушая режима самоизоляции. Подать заявку, предоставить все необходимые документы, получить кредитное решение и вести переговоры с банком можно онлайн.
Михаил Чамров,
директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие»:
Запуск новой программы- важная мера поддержки экономики в период пандемии. Кредитование по привлекательным ставкам позволит сделать новое комфортное жилье доступным для самого широкого круга заемщиков. Кроме того, льготная ипотека станет важным фактором сохранения спроса на рынке недвижимости и поддержки строительной отрасли.
Обо всех подробностях программы можно узнать на сайте банка «Открытие» www.open.ru.
ПАО Банк «ФК Открытие»