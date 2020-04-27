Банк «Открытие» запускает ипотеку по ставке 6,25%

Банк «Открытие» 27 апреля начал прием заявок на ипотечные кредиты в рамках новой госпрограммы под 6,25% годовых. Разницу между ставкой 6,25% и ставкой банка будет субсидировать государство. Взять кредит на льготных условиях может любой гражданин РФ вне зависимости от возраста, семейного положения и социального статуса. Таким образом, получить поддержку сможет максимально широкий круг заемщиков.

Программа предусматривает покупку квартиры в новостройке непосредственно у застройщика. Максимальная сумма кредита составляет 8 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а также 3 млн руб. для остальных регионов России. Срок кредитования — до 30 лет, размер первоначального взноса — от 20%.

При этом оформить льготную ипотеку можно в дистанционных каналах, не нарушая режима самоизоляции. Подать заявку, предоставить все необходимые документы, получить кредитное решение и вести переговоры с банком можно онлайн.

Михаил Чамров,

директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие»:

Запуск новой программы- важная мера поддержки экономики в период пандемии. Кредитование по привлекательным ставкам позволит сделать новое комфортное жилье доступным для самого широкого круга заемщиков. Кроме того, льготная ипотека станет важным фактором сохранения спроса на рынке недвижимости и поддержки строительной отрасли.

Обо всех подробностях программы можно узнать на сайте банка «Открытие» www.open.ru.

ПАО Банк «ФК Открытие»