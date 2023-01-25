25 января
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Банк «Открытие» запустил акцию «180 дней без процентов!»

Банк «Открытие» в рамках акции увеличит до 180 календарных дней период без процентов и платежей по кредитной карте «120 дней».

Акция.
Акция.
Фото: Банк Открытие.

Для участия в акции клиентам необходимо оформить кредитную карту «120 дней» до 19 марта 2023 года включительно. Карта выпускается и обслуживается бесплатно, имеет кредитный лимит до 500 000 рублей. Также держатели карты могут снимать наличные: до 50 тысяч рублей в месяц без комиссии и без процентов и платежей в льготном периоде*.

Акция доступна как для новых, так и для текущих клиентов банка. Оформить карту «120 дней» можно онлайн или в офисе банка.

Заполнение заявки на карту занимает не более 5 минут, а ее одобрение — не более 3 минут.

С полными условиями акции «180 дней без процентов!», условиями кредита и списком всех преимуществ по карте «120 дней» можно ознакомиться на сайте банка.

ПАО Банк «ФК Открытие». Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014.

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